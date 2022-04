Tentacular – Un polpo tuttofare in VR

Il 24 Marzo 2022 spunta negli store di Steam e Oculus l’ultima creazione di Simon Cubasch, conosciuto anche come Firepunchd: Tentacular. Pubblicato da Devolver Digital e sviluppato con l’utilizzo del game engine Unity, Tentacular è una carinissima esperienza VR che mette il giocatore nei panni di un polpo gigante alle prese con svariati lavoretti, talvolta alquanto bizzarri.

Buon sedicesimo compleanno… è ora di lavorare

La storia raccontata in Tentacular è molto semplice: nella città di La Kalma a 16 anni si lavora…anche se sei un polpo gigante alto 20 metri. Nei primi minuti di gioco il giocatore dovrà eseguire una serie di test attitudinali che fungono da tutorial sui controlli base che consisteranno in compiti banali come impilare container, liberare zone da spazzatura e demolire piccole costruzioni colpendole con qualsiasi oggetto sia a portata di tentacolo. Concluso il test attitudinale il nostro caro protagonista tentacoluto diventerà una sorta di jolly per la piccola cittadina marittima: se c’è qualcosa di pesante da spingere, tirare, impilare o demolire…viene prontamente chiamato; da qui il gioco si snoderà in vari livelli in cui giocatore verrà chiamato a completare i più strani e buffi compiti, dal lanciare container contro costruzioni sfruttando dei tralicci come fionda a usare dei missili spaziali come freccette per testarne le capacità…ma durante un giorno di ordinario lavoro succederà qualcosa di misterioso che farà prendere alla trama una piega piacevolmente interessante.

È difficile manipolare con dei tentacoli

Tentacular è un’esperienza VR molto semplice che sfrutta quello che è uno degli aspetti più semplici e apprezzati delle esperienze virtuali: la manipolazione. L’intera esperienza di gioco non è diversa ad una giornata di gioco di un bambino di 5 anni, piena di costruzioni da impilare e giochi da scagliare da tutte le parti. Il gioco si divide in un buon numero di livelli collocati nelle piccole isole dell’arcipelago di La Kalma alternati con scene che prendono luogo direttamente nella città, il luogo più grande e dettagliato del gioco.

Ognuno dei livelli proposti avrà un tema ben preciso spesso accostato a nuovi oggetti come magneti, anti magneti, razzi e altro e sono divisi in piccoli compiti completabili in pochi minuti, facendo risultare le sessioni di gioco varie e leggere.

Oltre ai livelli che manderanno avanti la storia il giocatore avrà anche a disposizione un suo parco giochi privato nel quale sarà possibile creare tutti gli oggetti visti finora nei livelli con i quali è possibile giocare e crearsi le proprie costruzioni.

Un’esperienza per tutti

L’ultima creazione del signor Cubasch è un’esperienza VR piacevole, tranquilla e alla portata di tutti: i movimenti richiesti al giocatore sono semplici e mai troppo veloci; il ritmo di gioco è sereno e giocoso; inoltre il sistema di movimento (elemento da tenere in considerazione se non si è abituati a giocare in realtà virtuale) è molto lento e gentile e spesso non necessario, se si dispone di uno spazio di gioco relativamente grande sarà infatti possibile muoversi all’interno dei livelli muovendosi di soli pochi passi.

Tentacular è un titolo perfetto per chi vuole approcciare il mondo della realtà virtuale con calma, o semplicemente per passare una serata tranquilla a riscoprire la bellezza e la semplicità di “giocare alle costruzioni”.