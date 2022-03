Young Souls, un beat em up diverso dal solito?

Sviluppato da 1P2P ed edito da The Arcade Crew, Young Souls è quel titolo che tenta di rispolverare i fasti di un genere che tenta inesorabilmente di farsi strada nell’attuale mercato videoludico: il Beat’em up a scorrimento.

Conosciuto nel bel paese anche con il termine di picchiaduro a scorrimento, questo sottogenere videoludico sta diventando sempre più di nicchia per via delle sue meccaniche un po’ all’antica e, anche nella memoria di molti giocatori, legate alle sale giochi ed ai classici cabinati.

Tempo fa abbiamo parlato di Streets of Rage 4, una delle ultime uscite degne di nota del genere, pubblicato del talentuoso team di DotEmu in collaborazione con SEGA, ma questa volta le premesse sono abbastanza diverse. Con Young Souls il team di sviluppo ha promesso un “ibrido” tra beat em up e RPG, qualcosa di nuovo ed abbastanza atipico per il genere.

Quale sarà il prodotto finale di questa accoppiata di generi?

Young Souls, una storia adolescenziale ma con qualche sorpresa.

L’inizio di Young Souls colpirà sicuramente il videogiocatore per i suoi colori accesi e marcati, uno stile grafico particolare e capace di attirare molto l’attenzione sulle particolari del mondo di gioco e sui suoi due protagonisti. Jenn e Tristan sono due gemelli ed il nostro primo incontro con loro sarà alle prese di un combattimento serrato in una città semi distrutta.

Come siamo arrivati fino a quel punto e quali peripezie avranno affrontato i gemelli per arrivarci farà parte dello sviluppo del gioco, ma questa apertura in fase di epilogo della storia ci servirà da tutorial per apprendere le basi di gioco e le meccaniche. Salti, attacchi leggeri e pesanti e blocchi con lo scudo saranno il pane quotidiano del giocatore in questa avventura, che già dai primi minuti noterà l’assenza di un contatore per le combo. Strana cosa, ma ne riparleremo a tempo debito.

La storia poi fa un salto indietro nel tempo, riportandoci all’inizio di quello che sembrerà a tutti gli effetti un racconto adolescenziale degno di uno young fantasy di tutto rispetto. I gemelli sono un coppia di teppisti adottati dal professore (uno strano individuo ossessionato dai suoi studi condotti in una stanza segreta della casa, ovviamente off limits per i due giovani).

Dopo una serie di commissioni per il professore, al ritorno a casa, i due si accorgeranno di aver subito un effrazione e nel cercare il loro patrigno si ritroveranno ad infrangere l’unica regola della casa ed entrare nella stanza segreta, che si rivelerà essere un passaggio per un sotterraneo con uno strano portale che collega la città al mondo del sottosuolo.

Armati di spada e scudo partirà quindi l’avventura dei due nel tentativo di salvare il professore dalle grinfie del malvagio Dwarvsngobben, un gobben del sottosuolo votato alla misteriosa “pietra”.

Se l’incipit può sembrare abbastanza banale e già visto, vi assicuro che passate le prime ore di gioco, il duo inizierà a porsi domande sulla propria condotta, iniziando da prima a scherzare per poi riflettere sulla moralità delle loro azione e della loro crociata per salvare il professore.

Una scelta che mi ha colpito, facendo risultare il titolo a tratti molto più maturo di quello che effettivamente voleva essere nel suo semplice racconto per ragazzi.

Ma parliamo di cose serie, le mazzate come sono?

Fonte immagine: Press Kit ufficiale

Young Souls tra beat’em up e Rpg

Se avete puntato Young Souls soprattutto per la sua componente “picchiaduro”, la frase di qualche paragrafo fa sulla mancanza di combo potrebbe avervi fatto storcere il naso e purtroppo, avete ragione.

Le meccaniche di gameplay di Young Souls sono decisamente molto semplici e basilari: sconfiggi i nemici completando i vari schemi che formano i dungeon del sottosuolo, accumula esperienza, sali di livello e potenzia il suo equipaggiamento e le statistiche dei gemelli. Tutto questo senza purtroppo premiare molto la bravura del giocatore.

Non importerà infatti che riusciate a mettere a segno quanti più colpi possibili senza subire danni, l’importante sarà riuscire a superare lo schema combinando in modo saggio gli attacchi leggere e pesanti, uniti all’utilizzo di particolari strumenti trovati durante l’esplorazione e sul cambiare con il giusto tempismo i due gemelli (almeno in single player( come in un classico combattimento tag team.

Abbiamo provato il titolo principalmente a difficoltà “stimolante” (consigliata dagli sviluppatori nel menu di gioco) e la vera differenza per superare con o senza difficoltà gli schemi è quella relativa alla giusta scelta di equipaggiamento e build dei due protagonisti. Nel mio caso specifico ho deciso di improntare i due personaggi in modo simile, puntando sulla forza bruta con Tristan (armato quindi di spadone a due mani per avere danni maggiori) e sulla versatilità di Jenn, con spada e scudo. Un classico ma sempre molto efficace.

Sfruttare debolezze e resistenza dei nemici a nostro vantaggio sarà un altra ottima scelta per proseguire senza intoppi. In quanto i danni elementali fanno decisamente la differenza in termini di quantità di danni ai nemici deboli all’elemento selezionato.

Purtroppo però, la scelta di build ci è sembrata abbastanza limitata, in quanto le armi a disposizione non sono così tante e spesso hanno un moveset molto simile tra loro, limitando di fatto la scelta all’arma incanta più efficace o a quella con i danni maggiori per progredire più spediti. Il potenziamento delle statistiche dei due gemelli (forza, resistenza e costituzione) è stata rilegata ad un mini game sbloccabile di tanto in tanto quando si sale di livello.

Fonte immagine: Press kit ufficiale

Backtracking e poca varietà?

Abbiamo dunque visto che Young Souls punta più sul fattore Rpg che su quello del Beat’em Up a scorrimento, ma quanta differenza farà l’esplorazione massiccia o il tanto temuto backtracking?

Una cosa che mi ha stupito di Young Souls è stata la fluidità con la quale il gioco proseguiva, senza lasciarmi mai troppo ad affrontare la stessa area (salvo per mie scelte personali di provare altri moveset o cambiare equipaggiamento per sperimentare nuove strade), e l’esplorazione non risulterà praticamente mai pesante o necessaria. Si sarà sempre al livello giusto ed anche se si dovesse iniziare un dungeon con qualche livello di meno un buon equipaggiamento può aiutare a superare ogni sfida senza troppa difficoltà.

Tuttavia è molto consigliata l’esplorazione “completa” in quanto darà modo di scoprire interessanti segreti (ed equipaggiamenti) a discapito di incappare anche in un lato poco “variegato” di nemici da affrontare. Young Souls è un gioco senza troppe pretese e lo si nota soprattutto nelle zone opzionali che vedranno ricomparire alcuni dei nemici già affrontati e sconfitti, con lo stesso moveset ma con resistenze e debolezze diverse o semplicemente con più forza e vita.

Bello a livello di sfida, ma ammetto che forse una cura maggiore anche del comparto secondario di Young Souls non sarebbe guastato.

Fonte immagine: Press kit ufficiale

Young Souls, promosso o bocciato?

In conclusione il viaggio nel sottosuolo affrontato insieme a Tristan e Jenn in Young Souls è stato piacevole seppur con qualche riserva.

In primo luogo la componente beat em up è stata forse quella meno sviluppata, lasciando maggior spazio ad un componente Rpg semplice ma gustosa da giocare. Ci siamo ritrovati a menare le mani in single player ed in compagnia con gusto, senza troppe pretese e con quel tasso di sfida impegnativo ma non troppo.

Peccato tuttavia per la scarsa varietà delle armi e degli equipaggiamenti che seppur simpatici da sbloccare e particolari nelle forme e nei nomi, si limitavano di fatto ad essere poco influenti sul proseguo della storia, spesso essendo molto influenti in alcuni dungeon ma facilmente sostituibili con armi da un buon danno ed un pizzico di abilità del giocatore.

Insomma, un titolo carino e molto piacevole da giocare, con una storia godibile e dalla durata relativamente breve, ma che forse doveva azzardare qualcosina in più per differenziarsi maggiormente dagli altri titoli dello stesso genere.