Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream – Recensione

A sei anni di distanza dal primo capitolo Koei Tecmo, in collaborazione con Gust, torna a raccontare le gesta dell’aspirante alchimista Sophie e di Plachta in Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream in uscita domani, 25 febbraio 2022, su Nintendo Switch, Playstation 4 e PC.

Un ritorno in grande stile per la giovane protagonista, con un titolo che punta a proseguire la storia del primo episodio, riprendendone la narrazione esattamente da dove si era interrotta nel 2016 e tentando di innovare un brand molto amato e supportato dagli appassionati di JRPG.

Andiamo dunque con ordine e partiamo dall’inizio: dove inizia Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream e quali sono le novità introdotte da questo nuovo capitolo della serie?

Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream, un racconto tra sogni e realtà

Come detto in apertura di questo articolo, il nuovo capitolo della serie Atelier riprende la storia esattamente da dove l’aveva interrotta, ovvero dalla partenza di Sophie, accompagnata dalla bambola umanoide Plachta, dalla sua città natale alla volta dell’avventura che porterà la giovane a diventare un’affermata alchimista.

Chi non avesse avuto modo di giocare il primo episodio (o chi avesse bisogno di ripassare gli eventi per godersi a pieno l’esperienza) non ha di che preoccuparsi in quanto nel menù principale del titolo vi è la possibilità di rivedere un video introduttivo che ripercorre i momenti salienti del precedente Atelier Sophie, fino a far approdare il giocatore all’inizio di questa nuova avventura.

Un’avventura che inizia in modo decisamente semplice, ma che già dai primissimi minuti di gioco cambierà la concezione di tempo e spazio del giocatore. Durante il loro viaggio infatti, le due protagoniste si troveranno nei pressi di un maestoso ed imponente albero, il quale le risucchierà misteriosamente al loro interno trasportandole in quello che risulterà essere un mondo diverso e alternativo.

La prima ad aprire gli occhi in questo nuovo mondo sarà la piccola Sophie che subito si accorgerà di non essere insieme alla compagna di viaggio e di non trovarsi in nessun luogo a lei conosciuto. Inizierà dunque la ricerca disperata dell’amica in questo mondo sconosciuto, che ben presto rivelerà una particolare verità. All’interno del villaggio nei pressi dell’albero gigante vi è infatti una giovane ragazzina che studia alchimia, il cui nome è proprio Plachta. Coincidenze?

Fonte immagine: 2duerighe.com

Sono tanti i misteri che ruotano attorno al mondo immaginario nel quale la ragazza si è risvegliata, a partire dalla presenza di una giovane studentessa di alchimia con lo stesso nome dello spirito incarnato nella bambola, alla presenza di una strana ragazza, anch’essa alchimista, con lo stesso nome della nonna della protagonista, ma per non cadere in spoiler di sorta, forse non è il caso si svelarvi molti altri segreti nascosti nel viaggio di Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream.

Quello che invece è decisamente interessante è come questo particolare JRPG decida di far avanzare il giocatore all’interno della propria storia, mescolando le classiche battaglie tipiche dei giochi di ruolo con una massiccia parte di collezionismo e ricerca di materiali per avanzare anche dal punto di vista delle conoscenze alchemiche. Stiamo pur sempre parlando di una giovane aspirante alchimista, no?

Il tutto è rigorosamente contraddistinto da uno stile anime molto colorato e carino, che rende anche i mostri più temibili quasi dolci e coccolosi, pieno di potenziali waifu ed accompagnato da musichette orecchiabili capaci di rimanere in testa al giocatore anche dopo pochissime ore di gioco.

Fonte immagine: 2duerighe.com

Atelier Sophie 2, tra classico e moderno

Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream non vuole certo tirarsi indietro di fronte ai canoni classici dei giochi di ruolo di stampo orientale, pilastri essenziali senza i quali sembrerebbe quasi mancare qualcosa di significativo all’esperienza di gioco.

I combattimenti vengono infatti svolti nella classica formula “a turni” con una squadra composta da ben sei combattenti: tre nella prima linea e tre nella retrovia. Una meccanica singolare ma molto appagante, che permette di compiere diverse azioni combinate scambiando, di turno in turno, i vari combattenti tra la prima e la seconda linea. Questo comporta una notevole riduzione degli MP utilizzati per le abilità e le magie, aumentando il tasso offensivo del nostro team.

Un cambio che può essere effettuato anche in vista di un potente attacco nemico, difendendo un alleato segnato dalla dura battaglia o semplicemente inserendo al momento giusto un combattente resistente ad un determinato elemento. E se cambiare le nostre eroine in base alle esigenze non è sufficiente, una volta caricato uno speciale indicatore si potrà accedere ad un potente attacco combinato tra due membri del party.

Queste meccaniche aggiungono ovviamente movimento all’interno del combattimento, aumentando anche il numero delle animazioni fatte da tutti i personaggi, che potrebbero risultare abbastanza noiose in momenti di farming di materiali o durante side quest dove sconfiggere un certo numero di nemici. Fortunatamente, è un problema facilmente ovviabile cambiando la velocità di combattimento direttamente durante gli scontri stessi.

Fonte immagine: 2duerighe.com

Controllo del Meteo e ricerca di materiali

Se fino ad ora il nuovo capitolo di Atelier Sophie vi è sembrato un classico gioco di ruolo giapponese senza troppe innovazioni è perché non vi ho ancora parlato delle vere novità introdotte dal gioco.

Il punto di forza di questa produzione di Koei Tecmo è decisamente l’alchimia, la base su cui poggiano le motivazioni del viaggio della nostra protagonista e il perché del suo pellegrinare in queste terre sconosciute. Con l’alchimia Sophie è in grado di creare ogni cosa le serva per superare gli ostacoli che le si parano davanti: dalle armi agli strumenti di cura, fino agli attrezzi per reperire materiali. Questo porta con sé un inevitabile ricerca di materiali che accompagnerà il giocatore dall’inizio alla fine del gioco.

Ogni azione compiuta da Sophie e compagni comporterà una sua nuova conoscenza del mondo esterno, ed attraverso mini quest la ragazza imparerà a produrre sempre più oggetti e strumenti, alcuni essenziali per proseguire nella trama. Far aumentare l’affinità tra i vari personaggi, così come fare determinate azioni all’interno del gioco (come ad esempio sconfiggere un certo numero di mostri o eseguire tante volte la stessa abilità) farà aumentare le ricette a disposizione di Sophie e Plachta aumentando sempre di più il loro arsenale.

Questo si trasforma di fatto in un complesso ed articolato sistema di creazione di oggettistica, che spazia dalle armi agli oggetti di cura, passando per gli stessi materiali impiegati per il crafting. Affinare questa tecnica ed imparare a padroneggiare l’arte dell’alchimia si rivelerà presto essere la chiave vincente per essere equipaggiati al meglio durante gli scontri, facendo spesso la differenza in diverse situazioni.

Una gioia per i collezionisti e gli amanti del farming che si ritroveranno tra le mani decisamente molte missioni piccole e rapide per aumentare sempre di più gli oggetti a loro disposizione, ma anche il meteo avrà influenzasu questa caccia ai materiali.

Una delle innovazioni maggiori di Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream è quella di poter comandare il tempo atmosferico. Attraverso alcuni oggetti essenziali per il proseguimento della storia, Sophie riuscirà a modificare il meteo delle mappe di gioco e questo influenzerà non solo i mostri presenti, ma anche la conformità del terreno e gli oggetti ricavabili dalla zona.

Un gesto semplice ma capace di cambiare la morfologia delle mappe creando dei piccoli enigmi ambientali semplici e simpatici da affrontare, alzando od abbassando il livello delle correnti d’acqua, o semplicemente congelandole per poterle rendere percorribili. Ed ovviamente una zona innevata porterà con sé determinati nemici, sicuramente diversi da quelli presenti in una soleggiata e ridente distesa estiva.

Fonte immagine: 2duerighe.com

Un viaggio semplice e rilassante

Accompagnare Sophie Neuenmuller nel prosieguo del suo viaggio nel tentativo di diventare un’affermata alchimista è stata un’esperienza quasi nostalgica per via del suo essere classico senza voler azzardare troppo, quasi per non rischiare di uscire troppo dalla comfort zone di questo genere di giochi.

La moltitudine di missioni tra principali, secondarie, terziarie o semplici incarichi passivi ci ha permesso di passare diverse ore spensierate alla ricerca di materiali per proseguire al meglio in un avventura che sembrava voler essere principalmente un semplice viaggio narrativo, con i giusti colpi di scena ma senza voler esagerare troppo con la sua narrazione.

Una scelta condita da un comparto audio visivo tipico di queste produzioni, con delle musiche molto orecchiabili, capaci di essere un ottimo accompagnamento, ma con un comparto grafico che non vuole esagerare, restando quasi fermo indietro nel tempo.

Anche i nemici da affrontare si ridurranno ad essere pochi esemplari, differenziati principalmente solo nel colore e nelle rispettive abilità e resistenze, non trasmettendo molto un senso di sviluppo e di avanzamento generale del gioco.

E’ un viaggio che tuttavia mi sento di consigliare agli amanti del genere, perché con tutta la sua semplicità è in grado di regalare diverse ore di svago condite di tranquillità e dolcezza. Un buon Jrpg dunque, ma che forse non riuscirà ad uscire da quella nicchia di giocatori abituati a questo tipo di meccaniche e questo tipo di ritmi narrativi.