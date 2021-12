Monster Rancher 1 & 2 DX: Un tuffo nel passato per festeggiare i 25 anni del brand

Forse i più anzianotti tra voi ricorderanno la serie animata di Monster Rancher, sbarcata in Italia su Rai 2 all’inizio del 2001 e che vedeva dei giovani ragazzi in compagnia di alcuni simpatici (e molto caratteristici) mostri, tra addestramenti, combattimenti e molto colore.

Forse però non tutti ricorderanno che il cartone nacque da una serie di videogiochi usciti per la prima Playstation in Giappone. Gli stessi videogiochi che Koei Tecmo ha deciso di riesumare e riproporre alle nuove generazioni in questa raccolta intitolata Monster Rancher 1 & 2 DX, disponibile a partire da domani, 9 novembre 2021, su Nintendo Switch e Steam.

Se allevare mostri, partecipare a tornei e guadagnarsi la gloria dopo un duro lavoro di sacrificio e impegno è il vostro pane quotidiano allora Monster Rancher 1 & 2 DX potrebbe fare al caso vostro!

Monster Rancher 1 & 2 DX, operazione nostalgia?

La prima impressione una volta impugnato il pad per provare Monster Rancher 1 & 2 DX sulla nostra Nintendo Switch è stata quella di percorrere un viaggio indietro nel tempo. Non parlo di grafica arretrata o comandi non consoni al periodo, ma proprio dello stile videoludico del titolo.

Non avendo avuto modo di provare all’epoca i giochi originali (rispettivamente del 1997 e del 1999) e data l’impossibilità di reperire il primo titolo in quanto uscito solo nel paese del sol levante, non abbiamo potuto fare un confronto diretto.

Tuttavia è chiara l’influenza videoludica dell’epoca sul titolo che ricalca molto la moda dei videogiochi basati sui mostri e sul loro sviluppo e successivo combattimento in arene più o meno ispirate, come anche altri brand più fortunati nel nostro paese come Pokémon o Digimon.

Anche i titoli presenti in Monster Rancher 1 & 2 DX partono da un incipit semplice ed immediato: diventare il miglior addestratore di mostri. Per fare questo bisognerà letteralmente seguire i nostri mostriciattoli nel loro percorso di addestramento, come un personal trainer di tutto rispetto, scegliendo l’alimentazione più adeguata, su cosa focalizzarsi durante gli allenamenti e quando premiare ed elogiare i nostri compagni per i traguardi raggiunti (o anche semplicemente quando sgridarli per gli insuccessi).

Fonte immagine: Press Kit ufficiale

Gameplay “semplice” ma… un pò antico?

Se l’incipit di questo Monster Rancher 1 & 2 DX può apparire semplice, non è altrettanto vero che lo sviluppo e la progressione del gioco proseguirà con la stessa semplicità. Sembra infatti molto banale l’idea di potenziare una creatura per farla progredire nel suo sviluppo per poi combattere contro altri personaggi guidati dalla IA per superare i vari gradi dei tornei (che vanno dal classico F alla prestigiosa S), ma bisogna tenere conto del fattore casualità.

Le settimane al vostro ranch passeranno tra allenamento, riposo e partecipazione ai vari tornei (ufficiali e non), scegliendo ogni mese quale alimentazione dare al vostro combattente. Si combatte per la gloria e per far crescere la propria fama, sia come atleta che come allenatore, e sarà fondamentale imparare a capire le esigenze del partner e quando scendere in campo nei diversi tornei.

Come in molti giochi di ruolo, salire di grado corrisponde ad aumentare le proprie statistiche di base, ma a differenza della maggior parte dei titoli del genere non ci sarà un vero e proprio modo di guadagnare esperienza.

Il vostro mostro potrà affrontare sessioni di allenamento (mirate ad aumentare una o più statistiche o “speciali” per aumentarne diverse) così come potrà affrontare diversi tornei per aumentare di un numero imprecisato le sue statistiche passive. In ogni caso il fallimento è dietro l’angolo, un addestramento mirato in piscina potrebbe fallire facendovi perdere tempo, così come un nemico sottovalutato al torneo potrebbe infliggervi un sonoro K.O. impedendovi di proseguire.

Ogni azione va scelta nel migliore dei modi e con i giusti tempi. Arrivare riposati ad un torneo potrebbe far reagire il vostro atleta in modo differente, portando a prestazioni migliori, ma non sempre quello che sceglierete di fare sarà sufficiente per avere la meglio anche nelle sfide del vostro stesso grado.

Questo vale per entrambi i titoli presenti nella raccolta di Monster Rancher 1 & 2 DX. La principale differenza tra i due titoli sarà nei mostri presenti e nello stile generale del gioco.

Fonte immagine: Press Kit ufficiale

Cosa cambia dai titoli originali?

Sono diverse le novità introdotte all’interno di questa nuova riproposizione ad opera di Koei Tecmo nei due titoli della saga, anche se ammettiamo che avremmo forse sperato in qualcosa in più dal punto di vista audiovisivo.

La colonna sonora del titolo viene infatti riproposta e riarrangiata, creando un sonoro migliorato rispetto alla precedente versione (selezionabile all’interno del menù di gioco) ma questo solo per Monster Rancher 2, dove vengono aggiunti anche diversi mostri selezionabili, ed anche il sistema di creazione dei mostri attraverso i CD è stato rivisto e cambiato rispetto ai titoli originali.

E’ stata inserita una modalità che permette di velocizzare tutte le animazioni presenti nel titolo.

Questo velocizza di molto i processi del gioco, a scapito di una non troppo fluida sequenza di animazioni che non sempre risultano troppo apprezzabili.

Anche dal punto di vista del gameplay vero e proprio sono state introdotte diverse novità rispetto ai titoli principali. Sono stati aggiunti diversi slot extra per congelare i propri campioni, la possibilità di tener traccia dei propri allenamenti e la modalità di battaglie randomiche.

Fonte immagine: Press Kit Ufficiale

Come risulta quindi Monster Rancher 1 & 2 DX ai giorni nostri?

Purtroppo, quella attuata da Koei Tecmo per festeggiare il 25° anniversario di Monster Rancher risulta essere un’operazione nostalgia non del tutto riuscita. i giochi si presentano sul mercato come delle vere e proprie riproposizioni della serie con qualche aggiunta che difficilmente sarà in grado di far incuriosire nuovi giocatori.

Il sistema di combattimento, così come lo sviluppo del gioco nel complesso, fanno molto riferimento ad uno stile di gioco che attualmente non trova più mercato nelle attuali produzioni videoludiche e senza un vero e proprio restyling difficilmente potrebbe competere con altre operazioni di questo tipo (giusto per fare un esempio: New Pokémon Snap).

Per chi invece è curioso di farsi un tuffo nel passato per scoprire stili e meccaniche di gioco diverse dal solito, la funzionalità della velocizzazione generale potrebbe essere il giusto compromesso per scoprire il mondo di Monster Rancher.

Se poi addestrare mostri è il vostro passatempo preferito, come si può resistere allo stile unico ed iconico di alcuni dei suoi più famosi mostri?