Blue Reflection: Second Light, un affascinante JRPG da scoprire

Disponibile dal 9 novembre 2021, Blue Reflection: Second Light è un gioco di ruolo di stampo nipponico nato dalla collaborazione tra Koei Tecmo e Gust, capace di immergere il videogiocatore in un mondo irreale tra luoghi distorti e creature grottesche.

Un viaggio alla ricerca di risposte in compagnia di un gruppo di studentesse giapponesi che si sono risvegliate improvvisamente in un’accademia fluttuante in mezzo ad un apparentemente sconfinato mare azzurro.

Cosa fareste voi se un giorno apriste gli occhi in un mondo sconosciuto e ricordaste solo il vostro nome?

Blue Reflection: Second Light, tra mistero ed insicurezza

Blue Reflection: Second Light si apre con la presentazione della protagonista dell’opera, ovvero Ao Hoshizaki, una studentessa che si risveglierà all’interno di una scuola circondata da un infinito mare senza ricordare nulla della sua vita se non il suo nome.

Assieme a lei, altre tre ragazze sono costretta a vivere all’interno della struttura, in quella che sembra un’estate infinita: Rena Miyauchi, Kokoro Utsubo e l’energica Yuki Kinjou. Tra nostalgie e sconforto il gruppo riesce tuttavia a trovare il modo di passare il tempo allegramente fino a quando, all’improvviso, una nuova struttura appare all’orizzonte, quasi a voler rispondere alle incessanti domande del gruppo.

Inizia così il viaggio alla scoperta di quel mondo tanto bizzarro quanto surreale, alla ricerca dei ricordi della propria giovinezza e di alcune risposte su chi siano effettivamente le ragazze e quale sia la vera motivazione di tutto questo. La strada di casa sembra un miraggio, ma la voglia di aiutarsi a vicenda e di superare la difficoltà le spingerà ad affrontare le proprie paure, scoprendosi in grado di fare cose impensabili.

Senza armi per difendersi, il gruppo scoprirà di riuscire a fronteggiare lo stesso i pericoli dell’esplorazione grazie ad un misterioso anello che permette loro di trasformarsi per combattere i nemici presenti nei territori inesplorati. Nemici creati dalle loro paure ed insicurezze e che sembrano voler fare da guardia ai frammenti di ricordi sparsi nelle mappe di gioco.

Un fattore molto importante, sia dal punto di vista della trama e sia da quello dell’effettivo sviluppo dei personaggi e del combattimento, è quello legato all’affinità tra il gruppo di gioco. Più le giovani saranno legate fra loro e più ricordi si riusciranno a sbloccare, maggiore sarà la loro potenza sul campo di battaglia.

Ogni mondo giocabile all’interno dell’avventura, rinominato Heartscape, sarà infatti una sorta di viaggio tra il passato ed i ricordi di una delle ragazze del gruppo, e servirà per approfondire il legame tra il team ed a fare chiarezza su diversi misteri legati alla narrazione.

Queste meccaniche, unite ad un comparto basato sul potenziamento della scuola mediante la raccolta di oggetti (che risulterà essere una sorta di hub centrale o punto di partenza per i vari percorsi) saranno il fulcro della struttura di sviluppo dei vari personaggi e delle loro abilità.

Fonte immagine: 2duerighe.com

Un combat system frenetico e un sistema di progressione particolare

In termini di gameplay, Blue Reflection: Second Light si presenta al giocatore come un jrpg a turni molto frenetico, che basa i combattimenti su una timeline e sull’utilizzo ingegnoso di alcune semplici regole di combattimento.

Gli scontri sono dettati dall’accumulo di Ether, una sorta di energia utilizzata dalle ragazze per combattere. Una volta arrivati al limite corrispondente della prima tacca nella timeline (corrispondente al valore di mille Ether), il personaggio di turno potrà sferrare il primo attacco, consumando tale barra che ricomincerà il suo percorso in salita.

Mano a mano che i combattimenti andranno avanti questa meccanica implementerà sempre nuovi attacchi e nuove tecniche, utilizzabili di volta in volta, sbloccando i relativi punti Ether ed accumulandosi nella barra della timeline.

Al contrario i nemici verranno visualizzati nella parte basse dell’indicatore, ed una volta che saranno arrivati in fondo al percorso effettueranno il loro attacco per poi riprendere la fase di caricamento.

E’ facile dedurre quanto questo sistema di combattimento sia semplice ed intuitivo da capire e padroneggiare (considerando che quando si preme il tasto relativo alla ragazza selezionata il tempo si ferma per permettere di scegliere con calma le abilità) ma allo stesso tempo rapido e talvolta pericoloso per il giocatore, e come questo spesso porti a tardare un’azione nell’attesa di caricare la barra successiva o di vedere una trasformazione di una delle protagoniste per sbloccare i relativi attacchi potenziati.

Questo sistema di combattimento si potrebbe definire classico, se non fosse che per potenziare il team di combattenti non è sufficiente la semplice esperienza accumulata nei combattimenti contro i mostri.

Fonte immagine: 2duerighe.com

Come anticipato precedentemente, in Blue Reflection: Second Light gioca un ruolo fondamentale il rapporto tra le varie ragazze ed allo stesso tempo il farming tipico di questo tipo di narrazioni. Se l’esperienza accumulata nei combattimenti fa sì che le studentesse salgano di livello, per aumentare le loro abilità passive o per sbloccare particolari tecniche sarà necessario portare a termine attività secondarie e mini quest.

Una scelta che si sposa con lo stile e la narrazione del gioco, in quanto farà approfondire il carattere di ogni ragazza, scoprendo di nuovo man mano alcuni dettagli e informazioni dimenticate per via dell’amnesia generale del gruppo.

Inoltre capiterà che le ragazze richiedano di migliorare la scuola nella quale vivono attraverso la creazione di strutture o di semplici abbellimenti, che aumentano l’affinità con il richiedente e daranno dei potenziamenti passivi all’intero gruppo per le esplorazioni future.

Inoltre proseguendo con la storia si avrà accesso ad altri combattenti, aumentando la varietà di scelta del gioco e sbloccando una particolare meccanica di supporto che trova affinità con questa natura gestionale fatta di accumulo di oggettistica e crafting di consumabili. In alcune circostanze sarà anche possibile affrontare le mappe di gioco in modalità Steath, cambiando drasticamente lo stile di gioco e l’approccio generale con l’esplorazione.

Fonte immagine: 2duerighe.com

Come si presenta Second Light al giocatore?

Non voglio addentrarmi troppo nello specifico in quella che è la trama (con annesse sottotrame per il potenziamento generale) di Blue Reflection: Second Light per non spoilerare troppe cose: vi basti sapere che viene data molta importanza all’introspezione delle varie protagoniste, sottolineando le paure di ognuna e la forza che si ricava dall’affrontare insieme questo tipo di difficoltà.

Dal punto di vista tecnico tuttavia, per quanto concerne il discorso audiovisivo del titolo, Second Light si mostra con un comparto grafico che non riesce a far gridare al miracolo. Abbiamo giocato la versione su Nintendo Switch e per quanto il gioco sia godibile e ben fatto, a livello grafico sembra essere rimasto un passo indietro rispetto ad altre produzioni del genere.

Questo lo si nota soprattutto nelle ambientazioni che verranno visitate durante la narrazione, che talvolta presentano texture non troppo definite e dettagliate, risultando nel complesso non troppo soddisfacenti.

Contemporaneamente il comparto sonoro si sposa bene con quello che è lo stile nipponico da gioco di ruolo del titolo, capace di sembrare a tratti un anime adolescenziale, con una colonna sonora composta principalmente al pianoforte e fatta di brani orecchiabili ed adatti alla storia.

Fonte immagine: 2duerighe.com

Cosa aspettarsi quindi da Blue Reflection: Second Light?

In conclusione Blue Reflection: Second Light si presenta come un buon jrpg da approfondire, capace di trasportare il lettore nella sua trama fatta di domande e piena di mistero. Il percorso intrapreso da Ao e dalle ragazze del team è un percorso totalmente alla cieca in un mondo nuovo, così come per il giocatore saranno le prime ore all’interno del titolo.

La forte componente di farming di materiali e lo stile di sviluppo scelto per i personaggi, basato non solo sull’esperienza ma anche sul completamento di alcune piccole missioni secondarie o compiti, rallentano leggermente la progressione dei giocatori più completisti, ma nulla che possa influenzare troppo un ritmo di gioco votato alla narrazione.

I combattimenti saranno sempre frenetici e pieni di sorprese e saranno in grado di farsi apprezzare dal videogiocatore seppur con qualche sporadico momento di confusione generale dato dall’eccessivo movimento delle telecamere.

Insomma, Blue Reflection: Second Light è un titolo che ci ha lasciati piacevolmente stupiti per la sua classicità, ma allo stesso tempo per il suo stampo diverso dal solito. Speriamo che in futuro questo genere di videogiochi riceva sempre più frequentemente una localizzazione anche in italiano per far scoprire questo genere videoludico anche a chi non è troppo avvezzo all’inglese.