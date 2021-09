Glyph, un’avventura ferma nel tempo

Se siete alla ricerca di un gioco particolare, Glyph, sviluppato da Bolverk Games, potrebbe essere quel titolo indie che fa al caso vostro. Quella che il giocatore si ritroverà tra le mani una volta impugnato il pad, sarà un’esperienza videoludica ferma nel tempo, capace di far sedere comodamente l’ignaro gamer nel suo mondo fatto di pazienza e meticolosità.

Un’avventura che si discosta da quella che è la frenesia moderna tipica dei videogiochi attuali, senza però voltare le spalle a sfide a tempo od a livelli con un tasso di sfida decisamente elevato.

Un simpatico insetto robotico pronto ad appallottolarsi per compiere imprese al limite della fisica cosa potrà mai averci trasmesso nelle lunghe ore passate assieme su Nintendo Switch? In una parola: calma.

Glyph, un mondo deserto e misterioso

Probabilmente i più anzianotti di voi nel guardare le immagini presenti in questo articolo troveranno una certa somiglianza tra Glyph ed il bellissimo Kula World, rompicapo in 3D classe 1998 uscito sulla prima Playstation. Una somiglianza che effettivamente, si rispecchia anche nel gameplay stesso del titolo.

Il mondo come lo conoscevamo non esiste più, ed il giocatore viene chiamato a muovere i passi di un piccolo insetto robotico, in una misteriosa terra desertificata dopo che qualcosa è andato storto con un potente cristallo.

Un semplice insetto risvegliato dai suoi simili per aiutarli a riportare alla luce quello che è un mondo ormai perduto sotto diverse tonnellate di sabbia. Inizia qui il viaggio nel misterioso universo di Glyph, dove l’unica indicazione data al giocatore sarà quella di muoversi su alcune sporgenze, andando dal punto A al punto B senza toccare la sabbia, altrimenti bisognerà ricominciare da capo il percorso.

Un mistero fitto che si svilupperà poco alla volta tra un rompicapo e l’altro, ma che rimarrà sempre e costantemente incastrato in quell’alone di solitudine e desolazione che il gioco trasmette attraverso le sue ambientazione e la colonna sonora scelta per il titolo. Un sonoro ben studiato, che attira il giocatore quasi come fosse sotto ipnosi per poi lasciarlo solo tra le sabbie ed i rompicapi di questo strano mondo.

Fisica e precisione

Un gameplay decisamente semplice, che non si evolverà molto negli oltre 80 schemi che compongono il mondo di Glyph. Ad arricchire l’esperienza ed aumentare il tasso di sfida ci pensano i collezionabili, oggetti che diventeranno via via indispensabili per proseguire nel gioco e che combinati con tutti i segreti nascosti tra le dune, rendono l’esplorazione stimolante ed appagante.

Se infatti l’unico obiettivo del giocatore sarà quello di finire il percorso prendendo le chiavi necessarie per aprire il varco, successivamente verrà richiesto di pagare in monete l’apertura di nuovi livelli ed in gemme i vari percorsi per raggiungere nuove zone dell’hub centrale, rendendo così indispensabile la raccolta dei collezionabili. Mentre i segreti serviranno esclusivamente per sbloccare nuove estetiche per il nostro personaggio.

Una meccanica che nei primi livelli risulterà essere molto semplice, ma che con l’avanzare del gioco (e quindi con il progressivo aumento di difficoltà) diventerà sempre più impegnativo e richiederà sempre più precisione e pazienza per affrontare i vari schemi.

Il progressivo aumento di difficoltà sarà anche visibile, in quanto i primi livelli saranno composti da percorsi ampi e molto facili da raggiungere mentre avanzando con gli schemi la sabbia sarà sempre più presente e le sporgenze sempre più piccole e piene di ostacoli da cui stare alla larga. Una scelta di gameplay che metterà il giocatore alle strette, costringendolo a raccogliere tutta la pazienza e la precisione in suo possesso per riuscire a proseguire senza problemi nel mondo di Glyph.

L’esplorazione è talmente ben studiata che spesso il giocatore sarà invogliato a guardare anche dietro alla più impercettibile sporgenza. Un operazione che diventerà via via sempre più difficoltosa se si conta, come anticipato ad inizio articolo, che Glyph basa tutto il suo gameplay sulla fisica e sulla semplicità.

Un salto (in alcuni casi specifici due), una piccola spinta di propulsione ed il controllo del rimbalzo e del movimento saranno gli unici strumenti per risolvere ogni schema, ovunque vi troviate durante la vostra avventura e qualunque sia la sfida da superare.

La calma è la via

In conclusione, quello che Glyph ha saputo trasmetterci con il suo alone di mistero ed il suo mondo desolato e silenzioso è letteralmente la calma. Glyph è un gioco che pretende che il giocatore si fermi a riflettere, dove ogni salto ha la sua importanza ed ogni rimbalzo deve essere calcolato alla perfezione.

Un mondo che nasconde al suo interno molte sfide, talvolta anche decisamente elevate, ma che si possono risolvere tranquillamente riflettendo sulle mosse da compiere prima di procedere con il movimento stesso.

Nei primi livelli tutto sembrerà impossibile, ma mano a mano le cose si faranno sempre più facile, arrivando perfino a tracciare percorsi invisibili negli occhi dei giocatori più attenti e che sapranno osservare ogni dettaglio e sfruttare ogni sporgenza.

Un gioco che, proprio per questa sua particolarità, si rende di nicchia, rivolgendosi ad una fetta ben specifica di pubblico che cerca questo tipo di avventure particolari, con le sue meccaniche da capire e da apprezzare. Un gioco pieno di mistero, ma che saprà svelarsi a tutti quelli che vorranno fermarsi a godere di questo mistero.