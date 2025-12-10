Il GEIE. Cos’è e di cosa si occupa

Il Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) è un organismo di cooperazione transnazionale rivolto agli operatori economici europei, qualunque sia la loro forma giuridica (persone fisiche, società, enti) e ambito di operatività (attività professionali, di promozione dei prodotti del settore agroalimentare, di supporto alla gestione delle infrastrutture di diversi paesi ecc.), a condizione che appartengano almeno a due Stati membri diversi e siano portatori di un interesse che possa essere soddisfatto dall’attività del GEIE. Di solito è costituito per la partecipazione a grandi appalti pubblici.

La disciplina comunitaria generale è dettata nel regolamento CE 2137/1985; i legislatori di ciascun paese membro hanno, poi, emanato specifiche norme integrative applicabili ai GEIE con sede centrale nello Stato. La disciplina generale prevede l’obbligo di indicare nel contratto per la formazione di un GEIE, che per le disposizioni di diritto interno deve avere forma scritta, denominazione (liberamente formata ma comprensiva della sigla), sede (situata all’interno della Comunità, individua la legge nazionale applicabile e il diritto internazionale privato dell’ordinamento di insediamento), oggetto del gruppo, luogo di registrazione e durata del gruppo se non è a tempo indeterminato.

La disciplina della pubblicità opera su più livelli: per i gruppi che hanno sede in Italia, la pubblicità a livello nazionale è affidata, in due fasi successive di un procedimento unitario, al registro delle imprese e alla Gazzetta Ufficiale; a livello comunitario, gli estremi della costituzione, così come dello scioglimento del GEIE, dovranno essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il mancato rispetto degli oneri di pubblicità espone gli amministratori e i liquidatori del GEIE a sanzioni, anche penali.

Il gruppo può venire a esistenza anche senza una dotazione patrimoniale iniziale formata da conferimenti dei membri, e non è necessaria la formazione di una posta di capitale quale valore indisponibile; eventuali contribuzioni effettuate dai membri sono da considerarsi a fondo perduto, senza vincolo di remunerazione, né impegno restitutorio allo scioglimento del gruppo. Il GEIE deve avere almeno due organi: i membri, che agiscono collegialmente, e l’amministratore o gli amministratori. Ai membri spetta, in generale, ogni potere decisionale nella prospettiva di attuazione dell’oggetto del gruppo, mentre la funzione degli amministratori viene essenzialmente fatta coincidere con la rappresentanza del gruppo verso l’esterno.

Come scrive Gaetano De Vito nel suo articolo “Oltre la dipendenza”, l’autonomia strategica dell’Ue non è più rinviabile. Certamente la capacità di difendersi in autonomia, con tutti i suoi costi da sostenere e metabolizzare, produce libertà politica, ma senza una coesione anche nell’ambito della ricerca e della tecnologia che con l’altissima velocità di trasformazione sta percorrendo territori inesplorati diffondendosi nell’economia in tempi molto rapidi non si va lontano. Forse il GEIE potrebbe essere proprio uno di quei progetti comuni europei da cui ripartire.