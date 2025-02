Critical reflex – Un publisher avanguardista

In un settore economico vasto e sviluppato come quello videoludico, creare un prodotto valido è tanto importante quando saperlo lanciare sul mercato. Il marketing è spesso un elemento della produzione videoludica che viene spesso trascurato, offuscato dal banale ragionamento “se un gioco è valido, la gente lo compra”, ipotesi che crolla immediatamente sotto i numeri: nel 2024 sono stati infatti rilasciati ben 18992 giochi (una media di 50 al giorno) solamente su Steam.

I publisher sono delle figure fondamentali per il successo di un gioco. Purtroppo al giorno d’oggi trovare un publisher valido è diventata un’impresa titanica: tra chi opera un atteggiamento sempre più elitario (Sony) o che è totalmente dedicato al guadagno facile sfruttando IP famose al punto da rovinarle (Ubisoft, Blizzard, etc etc…), trovare qualcuno propenso a prendersi in carico il marketing di giochi indie che osano cercando di proporre qualcosa di nuovo (e potenzialmente fallimentare) è molto raro.

Oltre a colossi del publishing come Annapurna (almeno prima della crisi interna) e Devolver Digital, responsabili di aver spinto il mercato indipendente degli ultimi 15 anni, nel 2020 è spuntata un’azienda chiamata Critical Reflex, con sede a Limisso (Grecia) che ha come missione principale quella di lanciare giochi molto particolari.

Giochi che mischiano generi e rompono le regole

La Critical Reflex sul suo canale Youtube si presenta come un publisher dedicato a trovare ed elevare giochi che mischiano generi e rompono le regole del medium videoludico, basta scorrere il loro catalogo Steam per capire che non scherzano affatto.Oltre a titoli più classici come Orx o Aeon Drive, il publisher greco nell’ultimo paio di anni ha spinto giochi molto strani, alcuni talmente strani da diventare più delle esperienze digitali mascherate da videogiochi.

Da odi ai vecchi dungeon crawler a la King’s Field (From Software 1994) come Lunacid, a walking simulator molto acclamati come Mouthwashing, fino ad arrivare ad esperienze particolari e introspettive come Arctic Eggs, il team della Critical Reflex si sta impegnando per trovare gli sviluppatori più fuori di testa del mondo per dare visibilità alle loro opere.

Fonte: 2duerighe.com

Durante le vacanze natalizie ho casualmente scoperto le perle offerte da questo strano publisher e, proprio come esso promuove giochi strani e poco conosciuti, voglio fare lo stesso con chi me li ha fatti scoprire.

Mouthwashing – Colluttorio e responsabilità

Mouthwashing, sviluppato da Wrong Organ, è una breve esperienza horror sci-fi che racconta le vicende dell’equipaggio della Tulpar, una navicella spaziale mercantile che rimane alla deriva nello spazio dopo la collisione con un asteroide. Con un oltre 300.000 copie vendute e un giudizio estremamente positivo su Steam, Mouthwashing può tranquillamente essere messo tra i giochi degni di nota del 2024, complici un cast di personaggi indimenticabile e una grafica stile PSX (che emula i vecchi giochi della generazione Playstation 1) davvero ben fatta, ma il motivo principale del successo del gioco sta nei temi affrontati e nel modo in cui vengono trattati.

(Per chi non vuole sapere assolutamente nulla del gioco, salti direttamente al prossimo paragrafo)

Il tema principale di Mouthwashing è quello della responsabilità (take responsibility è infatti la frase ricorrente, diventata il motto del gioco). Il giocatore prende il controllo di Jimmy, un personaggio che, a differenza del tema ricorrente dell’esperienza, non fa altro che fuggire da qualsiasi tipo di responsabilità, rovinando la vita di chiunque ha attorno. Jimmy si è imbarcato sulla Tulpar grazie all’amicizia e la buona reputazione di Curly, capitano della nave, in modo da fuggire dai reati e gli errori commessi sulla Terra. Dopo il disastro dell’asteroide, che ferisce gravemente Curly, Jimmy si trova a vestire la tanto anelata figura del capitano, un compito che non solo porta avanti in maniera orribile, ma disprezza ogni volta che comporta un qualsiasi tipo di sforzo. La mancanza di qualsiasi morale da parte di Jimmy aggrava la già disperata situazione, degenerandola ulteriormente: abusi di potere, bugie, scelte impulsive e interpretazioni totalmente errate degli eventi portano l’equipaggio della Tulpar in situazioni sempre peggiori e al collasso della mente di Jimmy, che fino all’ultimo nega le sue responsabilità.

La potenza dello storytelling di Mouthwashing sta nel fatto che è proprio il giocatore a vestire i panni di Jimmy e quindi a vivere la vita di un poco di buono senza perdono. Stare nella testa di Jimmy è brutto, struggente e soprattutto confusionario. Finire Mouthwashing è simile all’assistere al finale di un film di David Lynch: si è coscienti di aver assistito a qualcosa di bellissimo, ma non si è capito nulla, allora ci si mette a rigiocarlo e a cercare informazioni per scavare più a fondo e quindi scoprire qualcosa di incredibile.

Threshold – Il treno non può fermarsi

Threshold racconta la storia di un primo giorno di lavoro molto particolare e pericoloso.L’anonimo lavoratore, di cui il giocatore prende il controllo, si trova in cima ad una montagna a supervisionare il funzionamento di un treno infinitamente lungo che trasporta qualcosa oltre la soglia. Il lavoro non è nulla di complesso: ogni volta che il treno rallenta bisogna soffiare in un fischietto per spronare i macchinisti, non fare domande (cosa trasporta il treno? Cosa c’è oltre la soglia?) e non morire asfissiati.

Come anticipato prima, Threshold è ambientato in cima ad una montagna, dove l’ossigeno scarseggia e soffiare con forza dentro ad un fischietto è estremamente pericoloso, potenzialmente fatale, ma nessun problema: i capi forniscono ai bravi lavoratori delle fiale d’aria compressa, bisogna solamente addentare con forza il vetro, inspirare l’aria e sputare i frammenti rimasti in bocca.

(Anche in questo caso, se non volete sapere altro, saltate il prossimo paragrafo, andate su Steam e giocatelo)

Ovviamente l’obiettivo di Threshold è quello di ottenere delle risposte. Durante la breve esperienza di gioco si scoprirà che il treno trasporta cadaveri di animali oltre al confine fra due stati per poter estrarre l’acqua dalle carni e rifornire il paese. Il gioco è palesemente una critica al consumismo moderno, all’alienazione dei lavoratori e, per chi vuole fare un passo ulteriore, alla violenza sugli animali. Queste informazioni però non sono sbattute banalmente in faccia al giocatore, ma in modo molto elegante e subdolo all’inizio e alla fine del gioco.

Prima di iniziare, il gioco chiede al giocatore di scegliere il livello di difficoltà selezionando la bandiera di uno stato, ciò determinerà l’altezza della montagna (basandosi sull’altezza del monte più alto nello stato selezionato) e quindi la percentuale di ossigeno nell’ambiente. Ma la scelta di uno stato decreterà anche le statistiche finali, dove, oltre ad altre informazioni, sarà presente la statistica “uccisi” che indica il numero di animali uccisi in quel determinato paese (molto probabilmente all’anno).

Senza soffermarsi sull’argomento e l’eticità dei temi trattati, la creazione di Julien Eveillé è la dimostrazione di come i giochi possono presentare vari livelli di lettura, catturando il giocatore con una premessa e un gameplay interessanti per poi trasmettere messaggi molto forti, se non traumatizzanti.

Impavida novità

La Critical Reflex è un soggetto molto importante per il panorama del gaming moderno. Prendersi in carico il marketing e la diffusione di titoli talmente strani che da alcuni potrebbero anche non essere considerati giochi è un intento molto nobile che dimostra un amore verso il medium videoludico davvero molto forte e ispirato.

Consiglio a chiunque voglia provare a spingere la propria conoscenza dei videogiochi, o semplicemente che vuole provare delle esperienze di gioco innovative e fuori dal comune, di scorrere il catalogo offerto da questo preziosissimo publisher.

