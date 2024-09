Assoholding, De Vito: promuovere linee guida OCSE come strumento per sostenibilità imprese

“L’attuazione della normativa CSRD ha integrato le politiche di sostenibilità all’interno della gestione strategica e organizzativa di tutte le aziende. La governance e la gestione del rischio fiscale nelle multinazionali (MNE) sono fondamentali per favorire pratiche sostenibili in un’economia sempre più globalizzata. Da qui emerge la convergenza tra l’analisi del rischio fiscale e i criteri ESG” ha spiegato Gaetano De Vito, Presidente di Assoholding, alla luce della recente versione italiana ufficiale delle nuove Linee guida OCSE per le imprese multinazionali sulla condotta responsabile d’impresa. “Le Linee guida risultano un benchmark centrale per le aziende in tutte le aree chiave della responsabilità d’impresa mettendo l’accento su aree strategiche come il cambiamento climatico, la biodiversità, la tecnologia, l’integrità aziendale e la due diligence nella catena di fornitura con l’obiettivo di contribuire in modo fondamentale alla diffusione di una cultura della sostenibilità e della trasparenza verso gli stakeholder”