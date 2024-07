MotoGP, Sachsenring: i piloti danno il voto alla prima parte di stagione

Con il Gran Premio di Germania del Sachsenring si è conclusa la prima parte di stagione della MotoGP. Dopo una pausa di quattro settimane, il campionato riprende nel weekend del 2-4 agosto, a Silverstone. Un periodo abbastanza lungo da consentire ai piloti di ricaricare le pile (e a Bagnaia di sposarsi con la sua Domizia); ma anche di riflettere sulla prima metà del 2024, che ha visto conferme (Bagnaia e Martin), sorprese (Acosta), ritorni (Marc Marquez) e qualche inaspettato passo indietro.

È tempo di bilanci, e si è cercato di farli nella conferenza stampa post Sachsenring. Alla domanda sul voto da darsi sulla prima metà di stagione, i tre campioni saliti sul podio hanno seguito il filo conduttore della ricerca del miglioramento.

Bagnaia si è attribuito un nove: “Ho fatto degli errori che non mi portano a darmi un dieci. Penso a Portimao, quando sono caduto insieme a Marquez; o a Barcellona, quando sono caduto mentre guidavo la gara”.

Un voto in meno per Marc Marquez, che considera “buono” il suo inizio di stagione, pur nella consapevolezza di dover limitare gli errori, per evitare di ripetere quanto accaduto ad Austin e in gara sprint di Assen, e dover essere più costanti nel weekend e consistenti il sabato.

Sei e mezzo, invece, per Alex Marquez, che si attribuisce mezzo voto in più della sufficienza per il podio appena conquistato: “Non siamo stati sempre veloci. Non è un brutto inizio di stagione, ma non siamo sempre stati dove volevamo. Oggi però abbiamo fatto una buona gara e spero che questo ci consenta di cambiare la situazione per la restante parte della stagione. Speriamo di essere sempre veloci, perché stiamo lavorando per questo.

Sul prosieguo della stagione e sul duello tra Bagnaia e Martin, 2duerighe ha chiesto un parere all’attuale campione del mondo: “In questo periodo sto molto bene. Ho vinto cinque degli ultimi sei Gran Premi. Sono in sintonia con il team e siamo perfetti ogni weekend. Sono felice del momento e non penso che ci saranno conseguenze particolari dopo questa gara, né in positivo per me, né in negativo per Martin. Non è un turning point. A Silverstone ripartiremo da zero. La stagione è ancora lunga e non è il momento di guardare troppo alla classifica.