Virus: situazione disperata in India, l’Europa riapre con prudenza

Foto: Hindu time

La pandemia sta raggiungendo una gravità senza precedenti in India, dove i pazienti continuano a morire per mancanza di ossigeno negli ospedali saturi, mentre l’Europa allenta cautamente le restrizioni con la riapertura di bar e ristoranti aperti da lunedì e il ritorno degli studento in classe in Francia.

In tutto il mondo, le campagne di vaccinazione stanno cercando di domare il Covid-19 ma il processo è ostacolato dalla rapida diffusione del virus e dall’emergere di varianti responsabili di focolai epidemici virulenti.

Con i suoi 1,3 miliardi di abitanti, l’India, che domenica ha registrato il record mondiale di quasi 350.000 persone contagiate in un solo giorno, è precipitata in pochi giorni nel caos dalla variante “indiana”.

A Nuova Delhi, i testimoni descrivono corridoi ospedalieri pieni di letti e barelle e famiglie che implorano invano di ricevere ossigeno o un posto per i loro cari. Alcuni muoiono sulla soglia dell’ospedale.

“La devastazione del coronavirus continua e non c’è tregua”, ha lamentato il capo del governo della capitale Arvind Kejriwal. Nuova Delhi, l’area metropolitana indiana più colpita, è confinata per un’altra settimana.

Con oltre 192.000 morti, l’India si colloca al quarto posto tra i paesi più colpiti dal Covid-19.

Gli Stati Uniti hanno annunciato domenica che gli avrebbero inviato “immediatamente” componenti per la produzione di vaccini e attrezzature mediche.

L’Unione Europea, dove preoccupa l’individuazione della variante “indiana” in Belgio, Svizzera e Grecia, ha promesso “assistenza” all’India. Persino il Pakistan, suo rivale da sempre, ha offerto attrezzature mediche.

Pandemia, record di contagi: 893 mila in un solo giorno. Il virus corre in India. (@AFP) — Breaking News (@notizietweet) April 24, 2021

L’UE fa causa ad AstraZeneca

Sul fronte dei vaccini, chiave di volta di una potenziale uscita dalla crisi, l’UE ha annunciato lunedì di fare causa ad AstraZeneca per il ritardo nelle consegne. Una procedura che il laboratorio svedese-britannico ha subito ritenuto “infondata”.

AstraZeneca ha consegnato nel primo trimestre ai paesi dell’Unione Europea solo 30 milioni di dosi sui 120 milioni previsti contrattualmente. Nel secondo trimestre, questo gruppo intende fornire solo 70 milioni dei 180 milioni inizialmente previsti.

Il traguardo di un miliardo di dosi di vaccini Covid, somministrato in 207 paesi o territori, è stato superato questo fine settimana, secondo un conteggio AFP da fonti ufficiali.

E il laboratorio francese Sanofi produrrà negli Stati Uniti fino a 200 milioni di dosi del vaccino americano Moderna “per soddisfare la domanda mondiale”.

La Thailandia ora ha un totale di 57.500 casi di coronavirus contro solo 29.000 all’inizio di aprile. Anche se lunedì sono state introdotte nuove restrizioni, il primo ministro è stato multato per non aver indossato la maschera.

L’Iran, il paese mediorientale più colpito dalla pandemia, ha superato 70.000 morti, secondo i dati ufficiali lunedì, con un record nazionale di morti giornaliere (496).

Di fronte all’opinione pubblica sempre più riluttante a misure che riducano la loro libertà di movimento e le loro attività, alcuni governi scelgono di allentare la morsa con cautela, quando la situazione sanitaria mostra qualche miglioramento.

Il virus ha ucciso almeno 3.109.991 milioni di persone in tutto il mondo da quando l’ufficio dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in Cina è ufficialmente comparso alla fine del mese di dicembre 2019, secondo un recente rapporto redatto e pubblicato da Reuters.