Piquadro: tutte le novità per il mondo dei viaggi

Spostarsi con il proprio bagaglio con praticità e classe è una delle esigenze irrinunciabili dei viaggiatori 2.0. Custodire e portare con sé tutto ciò che serve in vacanza o viaggio di lavoro è fondamentale, come lo è la struttura del trolley, che deve essere quanto più possibile leggero, resistente e versatile. Anche per quest’anno, il brand Piquadro, leader mondiale nella realizzazione di borse, zaini e valigie high standing, ha pensato per l’universo dei viaggi una linea di trolley esteticamente accattivanti, con la consueta attenzione a dettagli e qualità dei materiali.

Trolley Piquadro: il mondo in una valigia

I trolley Piquadro sono progettati per contenere tutto ciò che riguarda il proprio mondo personale e lavorativo, dagli abiti al pc, passando per scarpe e IPad. Per un comfort moderno e di classe, la linea di trolley Piquadro comprende valigie rigide e semirigide, in tessuto ultraresistente, pelle o fibra di carbonio, con ruote piroettanti in grado di scorrere sui percorsi dell’aeroporto come nelle vie della città. I manici, rigorosamente a scomparsa, sono inseriti in un meccanismo pratico e durevole, che si adatta alla perfezione a spostamenti lunghi e articolati e sollecitazioni continue.

Infatti i trolley Piquadro sono sottoposti a una serie di test di resistenza, volti a verificare l’idoneità delle valigie del brand ad affrontare lo stress legato all’utilizzo intensivo di maniglie, ruote e alle cadute che possono verificarsi durante i viaggi in stiva. Anche le superfici in metallo sono sottoposte a prove di laboratorio per testarne la resistenza all’ossidazione, una volta a contatto con l’acqua o con la pelle: solo se non avviene alcuna ossidazione la valigia supera l’esame, rientrando a pieno titolo negli standard qualitativi Piquadro.

I modelli più interessanti dei trolley Piquadro: valigie rigide e semirigide

Per scoprire il trolley firmato Piquadro più adatto alle proprie esigenze, nello store online del brand è possibile visionare tutti i trolley con foto espandibili, descrizioni dettagliate sulle caratteristiche del prodotto, dai colori disponibili alle misure.

La linea di trolley rigidi ALU comprende valigie di dimensioni piccole, medie e grandi con 4 ruote piroettanti, la scocca in fibra di carbonio con finitura alluminio satinato e dettagli in pelle colorata in tonalità a contrasto. Resistente ed elegantissimo, il trolley ALU è ideale per viaggi in aereo, in virtù del peso extracontenuto, meno di 6 chilogrammi, e del lucchetto TSA, conforme ai regolamenti internazionali, in particolare statunitensi, inerenti al controllo dei bagagli in aeroporto. La chiusura TSA permette al personale dedicato di eseguire il check del contenuto con uno speciale passepartout che apre la valigia, senza romperne la chiusura. Versatile e raffinato, il trolley ALU è motivo di orgoglio e tranquillità, per viaggiare con comfort ed eleganza.

Per chi ama incondizionatamente le valigie semirigide, il trolley Piquadro slim da cabina è l’elemento irrinunciabile di un viaggio funzionale, pratico e raffinato. Dotato di manico allungabile e doppia maniglia, 4 ruote piroettanti che fanno scivolare la valigia anche sui sanpietrini, la valigia pesa meno di 2 chili e mezzo, ha una silhouette ultraslim e contiene in modo ordinato una grande quantità di vestiti e oggetti personali, che rimangono protetti e compatti durante tutto il viaggio. Disponibile anche nella tonalità blu navy, il trolley semirigido Piquadro è salvaspazio e perfetto per chi desidera spostarsi con facilità da un posto all’altro, senza rinunciare al comfort e alla sicurezza.

Porta Pc e porta IPad Piquadro: protezione ovunque

La linea di trolley Piquadro non poteva prescindere dai porta pc e porta IPad in pelle, belli e pratici, come la cartella Black Square in morbidissimo cuoio, lucchetto TSA e ruote extraresistenti. Realizzato nelle tonalità tabacco, ocra e total black, il trolley dispone di un sistema di aggancio alla struttura con ruote mediante pratica cordella; l’interno ospita un notebook fino a 15,6” e un IPad e prevede un’organizzazione interna metodica e funzionale per cartelle portadocumenti, penne e caricabatterie.

Il lucchetto TSA consente un trasporto sicuro e garantito, in ogni parte del mondo: insieme alla resistenza della struttura e alla qualità del pellame, il trolley in cuoio Piquadro è un must have per tutti coloro che desiderano un compagno di viaggio adatto a tutte le situazioni e di gran classe.