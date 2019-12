Dagli annunci di charme ai siti specializzati in incontri

Contrariamente a quanto si possa credere, gli incontri su Internet possono portare a relazioni forti e durature. Questi spazi – i siti di incontri – sono in fondo solo un mezzo per facilitare gli scambi di un fenomeno lontano dall’essere nuovo: la ricerca di un partner tramite corrispondenza.

Conoscenze a distanza, un’invenzione che risale a secoli fa

Gli archivi della stampa lo testimoniano: cercare l’amore attraverso i media pubblici non è un comportamento recente. Sin dalla fine del XVII secolo (1695 secondo lo storico specializzato H.G.Cocks), annunci di matrimonio o “di charme” apparvero sui giornali, specialmente in Gran Bretagna.

Va anche ricordato che a quel tempo, la comunità omosessuale non aveva libertà e poteva essere sottoposta a giudizio (con una possibile condanna a morte). I piccoli annunci erano quindi un modo discreto e anonimo per entrare in contatto con potenziali partner.

La discrezione e la necessità di superare le varie barriere, anche sociali, spingevano le persone a usare gli annunci per trovare moglie. In particolare, i giovani britannici li usavano per attirare l’attenzione di donne facoltose, che non avevano l’opportunità di approcciare in situazioni normali.

Dalla corrispondenza ai servizi di appuntamenti

Considerato come il pioniere del genere, Operation Match è stato un servizio di incontri che ha visto la luce ad Harvard nel 1965 per iniziativa degli studenti. Il concetto di base è assolutamente uguale a quello di qualsiasi altro sito di incontri esistente su Internet: gli utenti dovevano fornire varie informazioni personali e ricevevano un elenco di persone con cui probabilmente avrebbero avuto affinità.

Con la diffusione di Internet dagli anni ’90, l’utilizzo e i comportamenti sono cambiati notevolmente. Prima, le chat hanno permesso di comunicare istantaneamente con tantissime persone a migliaia di chilometri di distanza. Successivamente, le app (Tinder in testa) hanno fornito un articolato servizio per facilitare gli incontri tra le persone che condividono interessi o che fanno ricerche similari.

Sebbene siano spesso associati ad avventure di breve durata, questi siti sono soprattutto spazi di diversità e combinazione socio-culturale, in cui gli incontri sono facilitati. Da semplici complici di qualche momento speciale, ad anime gemelle, o a nuovi buoni amici, si creano opportunità di tante relazioni forti e alla portata di tutti.

FdA