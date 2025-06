E-tattoo: il tatuaggio sul viso che monitora i parametri psicofisici

Negli ultimi anni la tecnologia sta facendo grandissimi progressi, soprattutto in campo medico. Uno degli strumenti più interessanti su cui molti ricercatori stanno lavorando è l’e-tattoo: un tatuaggio elettronico in grado di tenere sotto controllo lo stress psicofisico di chi lo indossa.

E-tattoo: cos’è e come funziona

La parola in inglese e-tattoo lascia intendere la natura del dispositivo: un tatuaggio elettronico. Si tratta di un dispositivo sottile e rimovibile, da indossare sul viso per controllare dei parametri fisiologici, come la frequenza cardiaca, muscolare e cerebrale.

In diverse parti del mondo ricercatori si sono focalizzati in diversi tipi di e-tattoo. Negli Stati Uniti, l’Università del Texas ad Austin e l’Università della California a Los Angeles si sono focalizzati nell’e-tattoo stampato direttamente sul cuoio capelluto. Questo dispositivo ha lo scopo di monitorare l’attività cerebrale. In Corea del Sud, il Korea Advanced Institute of Science and Technology ha sviluppato e brevettato un inchiostro elettronico a base di metallo liquido e nanotubi di carbonio in grado di monitorare la salute del cuore. In Italia, l’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova in collaborazione con l’Università Statale di Milano e la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa ha creato un e-tattoo su carta trasferibile fatto con inchiostri organici conduttivi. Il dispositivo è stato ideato per essere applicato anche in parti del viso più pelose.

Un volontario che testa l’e-tattoo sviluppato dall’Università del Texas ad Austin.

Foto: UT Austin

Questo nuovo strumento, l’e-tattoo, rappresenta una vera e propria rivoluzione per la salute delle persone. Nonostante esistano già dispositivi in grado di monitorare l’attività cardiaca, cerebrale e muscolare di un individuo, spesso si tratta di strumenti ingombranti e non semplici da usare. Il grande vantaggio dell’e-tattoo è quello di essere facile da usare, leggero e wireless.

A chi può essere utile

L’e-tattoo è uno strumento che potrebbe essere importante per la vita quotidiana di ogni persona. Monitorare i propri parametri psicofisici potrebbe salvare la vita, anche a chi pensa di essere perfettamente in salute. Tuttavia, ci sono delle categorie di lavoratori a cui l’e-tattoo è particolarmente consigliato: tutti coloro che hanno un lavoro che richiede grandi responsabilità per la propria vita e anche quella degli altri. Due esempi tra questi sono gli operatori sanitari e i piloti: un carico mentale o fisico troppo elevato per loro potrebbe portare gravi conseguenze a loro e a chi gli sta intorno. Per evitare ciò, l’e-tattoo ha l’obiettivo di controllare lo stress psicofisico di chi lo indossa e avvisare non appena il carico mentale o fisico diventa troppo pesante per l’individuo. L’avvertimento del dispositivo arriva tramite una notifica attraverso un’app apposita. Una volta ricevuto il segnale, il lavoratore potrà agire di conseguenza prendendo una pausa per ripristinare i livelli ottimali indicati.

Un dispositivo del genere è fondamentale per evitare tragedie dovute a distrazioni o stanchezza. Tuttavia, l’e-tattoo non è limitato a lavoratori con grande carico di stress, ma è consigliato per tutti per una maggiore consapevolezza dei propri limiti fisici e mentali, nel mondo del lavoro e non.