Fonte immagine: evosmart.it

In questi giorni vi abbiamo parlato di diversi smartphone orientali, dai più noti Samsung e Huawei, a quelli meno conosciuti Xiaomi ed Oppo. Il telefono di cui vi parliamo oggi invece è di un’altra casa cinese che punta anch’essa a tirar fuori dal cilindro telefoni competitivi e a prezzi interessanti.

Nubia, con il nuovissimo Red Magic 5G, si appresta a conquistare una fetta del mercato della fascia medio-alta, sia per una questione di prestazioni, che vedremo tra poco, sia di portafogli: circa 600 euro.

Nubia Red Magic 5G caratteristiche ufficiali

Nubia è sinonimo di telefoni di qualità, in grado di proporre anche modelli top di gamma che non hanno nulla da invidiare ai brand più blasonati, ma il Red Magic 5G non fa parte dei pesi massimi: questo non significa che non sappia dire la sua, vediamolo!

Schermo : 6,65″ AMOLED full HD+ (1.080 x 2.340 pixel) 19,5:9, 144 Hz

: 6,65″ AMOLED full HD+ (1.080 x 2.340 pixel) 19,5:9, 144 Hz Processore : Qualcomm Snapdragon 865 con Adreno 650

: Qualcomm Snapdragon 865 con Adreno 650 RAM :8 GB | 12 GB | 16 GB LPDDR5

:8 GB | 12 GB | 16 GB LPDDR5 Memoria interna : 128 GB | 256 GB UFS 3.1

: 128 GB | 256 GB UFS 3.1 Fotocamera posteriore : Sony IMX686 64 megapixel, 1/1.72″, 0.8μm pixel, f/1.8, LED flash, PDAF 8 megapixel ultra-wide 120° 2 megapixel macro

: Fotocamera frontale : 12 megapixel

: 12 megapixel Batteria : 4.500 mAh con fast charging a 55 W

: 4.500 mAh con fast charging a 55 W Connettività : 5G NSA & SA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz + 5.8GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, USB Type-C

: 5G NSA & SA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz + 5.8GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, USB Type-C Dimensioni : 168,56 x 78 x 9,75 mm

: 168,56 x 78 x 9,75 mm Peso : 218 g

: 218 g Altro : Active Liquid-Cooling con Turbo Fan 3.0, Shoulder Trigger Button, lettore di impronte digitali sotto lo schermo, jack audio

: Active Liquid-Cooling con Turbo Fan 3.0, Shoulder Trigger Button, lettore di impronte digitali sotto lo schermo, jack audio SO: Android 10 basato su RedMagic OS

Già dalle caratteristiche ufficiali si capisce subito di avere a che fare con uno smartphone di tutto rispetto e in alcuni punti si stenta a credere che non sia un top di gamma. Ci sono ben tre tagli di memoria RAM, rispettivamente 8, 12 e 16GB per i più esigenti, che utilizzano il telefono soprattutto per applicazioni e videogiochi che richiedono molte risorse.

Il processore è l’ottimo Qualcomm Snapdragon 865, in grado di supportare la tecnologia 5G e di reggere il “peso” di un display pazzesco: 6,65 pollici di diagonale, Amoled, Full HD+ e con una frequenza di 144 Hz.

Il display chiederà davvero tante risorse in termini di calcolo, ma anche e soprattutto in termini di energia. Qui, forse, con la batteria da 4500 mAh si poteva fare un pelino meglio, ma va citata una ricarica rapida da ben 55W, quindi vi basterà davvero poco per rigenerarla.

Da apprezzare la presenza dell’USB type C e allo stesso tempo del jack audio che non è stato sacrificato.

Per quanto riguarda la fotocamera ci sono “soltanto” tre sensori e in un’epoca in cui siamo abituati ad avere ben altro, forse lascia un po’ delusi. Va precisato però che più sensori non sono affatto sinonimo di maggiore qualità.

La memoria interna, non espandibile, è disponibile in due tagli, da 128 e 256GB. Il sistema operativo si basa su Android 10 ma riceve la personalizzazione da parte di Nubia attraverso il RedMagic OS

Data di lancio e prezzo