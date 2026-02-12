Cemento: scrivere sull’impossibilità di scrivere
Raffaella Roversi
Cemento racconta l’impossibilità di scrivere di un musicologo che diventa ragione stessa dello scrivere e forse del vivere. La possibilità di scrivere sull'impossibilità di scrivere, gli dà infatti l'illusione di sentirsi vivo in questa continua tensione verso l'impulso creativo.
di Raffaella Roversi

