Il Piccolo Principe, there’s a star man waiting in the sky

“Tutti i grandi sono stati bambini una volta (ma pochi di essi se ne ricordano).”

Questa premessa la conosciamo un po’ tutti.

È la dedica iniziale de Il Piccolo Principe.

Romanzo breve di Antoine de Saint-Exupéry, è una delle opere letterarie di maggior successo dello scorso secolo, e in generale uno dei testi più profondi e stratificati della storia della letteratura (nonostante, o forse proprio per questo, sia rivolto ad un pubblico infantile).

Nel caso in cui non conosciate la vicenda, questa ruota intorno all’incontro di un aviatore con il Piccolo Principe per l’appunto, unico abitante di un remoto e minuscolo pianeta, insieme alla sua amata ma vanitosa rosa.

Il giovane protagonista racconterà al suo interlocutore dei suoi incontri con personaggi assurdi e sopra le righe, grottesche metafore sulla “ben strana” vita e società degli adulti.

Ma non siamo qui per fare una recensione non richiesta e fuori tempo massimo di un libro uscito più di ottant’anni fa.

Come ogni opera letteraria di successo, tra cinema e tv Il Piccolo Principe è stato trasposto decine di volte, ma l’adattamento di cui vi stiamo per parlare, e che vi invitiamo a vedere, è la rappresentazione teatrale attualmente in scena al Teatro Olimpico di Roma.

Il Piccolo Principe tra Ziggy Stardust e Georges Bizet

Per la regia di Stefano Genovese, lo spettacolo si compone di una serie di esibizioni di danza, mimo, acrobazia e comicità.

Di pari passo con la prosecuzione della trama, i vari sketch scandiscono ogni singolo blocco del racconto del principe: resterete col fiato sospeso con le esibizioni di equilibrismo nella sezione dedicata all’uomo d’affari che conta le stelle, sarete ipnotizzati dalla danza dell’ubriacone che beve per dimenticare la vergogna di bere, e rischierete crisi respiratorie per le risate davanti agli ordini del sovrano solitario.

Vi sono però due fili rossi che si snodano per tutta la durata dello spettacolo, mantenendolo solido e coerente.

Il primo è ovviamente il cast, la cui presenza scandisce in modo organico e funzionale la fine di ogni sketch e l’inizio del successivo.

A spiccare su tutti gli altri attori è Gabriele Tonti, giovanissimo attore recentemente prestatosi anche al doppiaggio (avrete modo di sentire la sua voce nel recente film candidato all’Oscar, Hamnet di Chloé Zhao), per il quale, dalla disinvoltura con la quale calca il palcoscenico, non è irrealistico immaginare un avvenire brillante nel mondo dello spettacolo.

L’altro filo rosso, ancor più preponderante del primo, è la musica.

Questa è presente per tutta la durata dello spettacolo, e tra cover e strumentali sottolinea con efficacia ogni singolo passaggio della storia, quelli più divertenti come quelli altrettanto sofferti.

A colpire è soprattutto la varietà delle scelte musicali.

Si va dalla Carmen a The Loneliest dei Maneskin, passando perfino per La Cura di Franco Battiato e per The Sound of Silence di Simon & Garfunkel.

La presenza più costante è però quella di David Bowie, le cui opere e le cui chiavi di lettura si sposano così bene con quelle de Il Piccolo Principe da risultare una scelta intuitiva.

In generale l’estetica, l’atmosfera e l’uso della musica fanno di questo spettacolo una rilettura del romanzo originale dall’anima fortemente pop rock, persino cyberpunk in certi momenti.

Certo, non vi consigliamo questo spettacolo se non siete amanti degli intermezzi musicali, dato che questi sono frequenti e molto lunghi, al punto che qualcuno potrebbe reputarli anche un po’ invasivi.

Ve lo consigliamo al contrario se volete che il senso del racconto di Exupéry non vi venga semplicemente messo in scena davanti agli occhi, ma vi venga fatto vivere, che vi coinvolga in modo diretto.

Più che uno spettacolo Il Piccolo Principe è un’esperienza di gioco collettiva, che vi divertirà, vi esalterà, vi commuoverà e vi farà riscoprire quei concetti così semplici e fondamentali da averli scordati nel frenetico frastuono della vita adulta.