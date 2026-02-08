Slava’s Snow e il suo mondo ancora in ordine
Raffaella Roversi
- Teatro

Slava’s Snow e il suo mondo ancora in ordine

Slava's Snow è un momento di sospensione, di grazia fanciullesca, di fantasia e libertà tra mimo, clownerie e teatro di figura. Uno spettacolo che sembra venire da un altro mondo, dove la vita è ancora in ordine e c'è ancora spazio per la speranza. Ma tra le tante risate colpisce la capacità dei clown di parlare con il corpo. Quasi un invito a tornare a “sentire” attraverso il silenzio, l'ascolto e la presenza, per poter cogliere tutte le loro nuances, anche quelle meno appariscenti, come gentilezza e poesia.

Slava’s Snow e il suo mondo ancora in ordine

Slava's Snow è un momento di sospensione, di grazia fanciullesca, di fantasia e libertà tra mimo, clownerie e teatro di figura. Uno spettacolo che sembra venire da un altro mondo, dove la vita è ancora in ordine e c'è ancora spazio per la speranza. Ma tra le tante risate colpisce la capacità dei clown di parlare con il corpo. Quasi un invito a tornare a “sentire” attraverso il silenzio, l'ascolto e la presenza, per poter cogliere tutte le loro nuances, anche quelle meno appariscenti, come gentilezza e poesia.
foto-articolo
Teatro - 8 Febbraio 2026

di Raffaella Roversi

Condividi: