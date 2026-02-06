Il 19 febbraio alle 19.30 il Teatro Palladium di Roma ospita il debutto in prima assoluta di Otello nella tempesta, spettacolo che inaugura il ritorno nel 2026 di Shakespeare Encore, rassegna di riscritture drammaturgiche ispirate all’opera del Bardo, ideata e curata da Maddalena Pennacchia, docente di letteratura inglese e studiosa shakespeariane dell’Università Roma Tre.

Firmato da Loredana Scaramella, che ne cura regia e drammaturgia, con la drammaturgia musicale originale di Mimosa Campironi, lo spettacolo propone un ribaltamento radicale del capolavoro shakespeariano: Otello non è più il generale maturo, ma un adolescente. Un ragazzo immerso in una tempesta che è insieme emotiva, identitaria e sociale, segnata dall’assenza di riferimenti e dal confronto con modelli di potere e di genere che non gli appartengono più.

Questa scelta sposta il baricentro del dramma dalla tragedia della gelosia a una riflessione più ampia sulla fragilità, sull’insicurezza e sulla manipolazione emotiva nell’età della formazione. Attraverso un cast di giovanissimi interpreti dello Shakespeare Factory, laboratorio permanente di sperimentazione teatrale, lo spettacolo costruisce un “circo delle emozioni” in cui musica, movimento e parola dialogano per interrogare il presente a partire da Shakespeare, senza indulgenze illustrative né facili attualizzazioni.

Otello nella tempesta si inserisce nel progetto culturale di Shakespeare Encore, che mira a riportare il teatro shakespeariano al centro del dibattito culturale romano come spazio di confronto tra ricerca accademica, pratica scenica e pubblico. Un percorso che esplora le zone più fragili e irrisolte dell’opera di Shakespeare, mettendone in luce la persistente capacità di parlare alle fratture dell’esperienza contemporanea.

Le musiche originali sono di Mimosa Campironi, i movimenti di scena di Alberto Bellandi e Laura Ruocco, con la consulenza di Alessandro Fortunato. La produzione è firmata Goldenstar AM Srl. Durata 80 minuti. Biglietti 10 euro, riduzioni per studenti.