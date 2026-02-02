Al Teatro Menotti Danio Manfredini fa emergere l’invisibile
Raffaella Roversi
Danio Manfredini porta al Teatro Menotti la sua poetica, il suo modo di fare teatro. Che è un viaggio incerto nel tentativo di cogliere, tra le varie stratificazioni interne dell'individuo e della società quel grumo sanguinante abilmente nascosto che ci agisce.

2 Febbraio 2026

di Raffaella Roversi

