I corpi di Elisabeth: un utero monitorato a vista al Teatro Elfo Puccini.
Raffaella Roversi
- Teatro

I corpi di Elisabeth: un utero monitorato a vista al Teatro Elfo Puccini.

I corpi di Elisabeth tratteggia con linguaggio contemporaneo, la difficile esistenza di Elisabeth, ostacolata da una società patriarcale che la vuole sposata per generare un erede maschio e garantire così la stabilità del regno.

I corpi di Elisabeth: un utero monitorato a vista al Teatro Elfo Puccini.

I corpi di Elisabeth tratteggia con linguaggio contemporaneo, la difficile esistenza di Elisabeth, ostacolata da una società patriarcale che la vuole sposata per generare un erede maschio e garantire così la stabilità del regno.
foto-articolo
Teatro - 30 Gennaio 2026

di Raffaella Roversi

Condividi: