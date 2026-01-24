Gramsci Gay: restare politici nel tramonto della politica
Raffaella Roversi
- Teatro

Gramsci Gay: restare politici nel tramonto della politica

Gramsci Gay è uno spettacolo vibrante in due quadri. In entrambi troviamo il vitale Mauro Lamantia con due registri narrativi diversi. Nel primo incontriamo Gramsci e il suo rigore basato sui principi di libertà e crescita civile, economica e sociale. Ma cosa succede quando si abbandona nel tramonto della politica, la forza dell'idea senza un'alternativa? Una possibile risposta la troviamo nel secondo quadro.

Gramsci Gay: restare politici nel tramonto della politica

Gramsci Gay è uno spettacolo vibrante in due quadri. In entrambi troviamo il vitale Mauro Lamantia con due registri narrativi diversi. Nel primo incontriamo Gramsci e il suo rigore basato sui principi di libertà e crescita civile, economica e sociale. Ma cosa succede quando si abbandona nel tramonto della politica, la forza dell'idea senza un'alternativa? Una possibile risposta la troviamo nel secondo quadro.
foto-articolo
Teatro - 24 Gennaio 2026

di Raffaella Roversi

Condividi: