Divagazioni e Delizie: al Teatro Menotti l’humor di Oscar Wilde
Raffaella Roversi
- Teatro

Daniele Pecci porta al Teatro Menotti, Divagazioni e Delizie, una piacevole e beffarda serata all'ombra di Oscar Wilde che si declina in una ultima confessione-spettacolo, un recital fatto di pensieri, ricordi, ossessioni, voli pindarici dello scrittore irlandese decadente.

Teatro - 21 Gennaio 2026

