Supermagic 2026

Il più grande spettacolo di magia con i migliori illusionisti del mondo. La 22ª edizione dell’imperdibile evento teatrale ti aspetta esclusivamente a: Roma all’Auditorium della Conciliazione, dal 22 gennaio al 8 febbraio 2026. E a Torino al Teatro Alfieri, dal 13 al 15 febbraio.

L’offerta di Supermagic

I più grandi campioni internazionali, illusionisti, prestigiatori, manipolatori e talenti magici provenienti da tutto il mondo, eccezionalmente riuniti, sullo stesso palco, per oltre 2 ore di grande magia dal vivo. Supermagic non è solo uno spettacolo, ma un’esperienza pensata per risvegliare la capacità di stupirsi negli adulti e per affascinare i più piccoli, trasformando il teatro in un universo sospeso tra sogno e realtà, dove tutto è possibile. Consigliabile l’esperienza VIP per immergersi nei segreti di Supermagic

e scoprendo le curiosità del più grande spettacolo d’illusionismo: Migliori posti di Poltronissima vicino allo spettacolo, ingresso in teatro riservato un’ora prima, rinfresco di benvenuto, spettacolo riservato a distanza ravvicinata, visita del palcoscenico e del retropalco guidata da un artista di Supermagic

locandina autografata dal cast dello spettacolo e un regalo esclusivo da collezionare.

Supermagic è il migliore spettacolo di magia, così qualificato dalla Federazione Internazionale delle Società Magiche ( l’organismo che racchiude tutte le associazioni di prestigiatori del mondo, la maggiore autorità del settore) giunto alla XVII edizione di grandi successi. ASI MAGIA propone corsi di vari livelli di magia, crea eventi, aiuta gli appassionati e fa crescere in Italia la passione e la pratica dell’antichissima arte della prestigiazione.

A rendere Supermagic un appuntamento unico nel panorama teatrale internazionale è anche l’altissimo livello artistico e tecnico della produzione, curata nei minimi dettagli per offrire uno spettacolo sempre nuovo, sorprendente e di grande impatto visivo. Ogni numero è selezionato tra le eccellenze mondiali dell’illusionismo e presentato in esclusiva per il pubblico italiano, con effetti mai visti prima sui palcoscenici nazionali. Luci, musiche originali, scenografie suggestive e ritmi incalzanti accompagnano lo spettatore in un viaggio emozionante, capace di coinvolgere ogni età. Supermagic è l’occasione perfetta per vivere una serata indimenticabile in famiglia, con amici o come regalo speciale, lasciandosi trasportare dalla meraviglia e dall’emozione del vero spettacolo dal vivo. Un evento che unisce tradizione e innovazione, celebrando l’arte della magia come linguaggio universale capace di emozionare, sorprendere e far sognare.