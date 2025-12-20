Prima del Temporale, Umberto Orsini al Piccolo
Raffaella Roversi
- Teatro

Prima del Temporale, Umberto Orsini al Piccolo

Umberto Orsini, diretto da Massimo Popolizio è al Piccolo Teatro in Prima del Temporale. Mentre aspetta di andare in scena tornano i ricordi di una vita. Ma non come fantasmi assalitori. Essi fluiscono in una melodia elegante e fluida. Una sorta di Danubio Blu, un valzer che è un inno alla vita e alla speranza. Forse anche una forma di testamento teatrale.

Prima del Temporale, Umberto Orsini al Piccolo

Umberto Orsini, diretto da Massimo Popolizio è al Piccolo Teatro in Prima del Temporale. Mentre aspetta di andare in scena tornano i ricordi di una vita. Ma non come fantasmi assalitori. Essi fluiscono in una melodia elegante e fluida. Una sorta di Danubio Blu, un valzer che è un inno alla vita e alla speranza. Forse anche una forma di testamento teatrale.
foto-articolo
Teatro - 20 Dicembre 2025

di Raffaella Roversi

Condividi: