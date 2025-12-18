La Bella addormentata nel bosco apre la stagione del balletto al Teatro La Scala
Raffaella Roversi
- Teatro

La Bella addormentata nel bosco apre la stagione del balletto al Teatro La Scala

La stagione del Teatro alla Scala non si può veramente considerare iniziata sino a quando non c'è l'inaugurazione della stagione del Balletto che sarà con La Bella addormentata nel bosco.. La recita di apertura del 18 dicembre è dedicata a Giorgio Armani.

La Bella addormentata nel bosco apre la stagione del balletto al Teatro La Scala

La stagione del Teatro alla Scala non si può veramente considerare iniziata sino a quando non c'è l'inaugurazione della stagione del Balletto che sarà con La Bella addormentata nel bosco.. La recita di apertura del 18 dicembre è dedicata a Giorgio Armani.
foto-articolo
Teatro - 18 Dicembre 2025

di Raffaella Roversi

Condividi: