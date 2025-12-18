La Bella addormentata nel bosco apre la stagione del balletto al Teatro La Scala

La Bella addormentata nel bosco con la coreografia e la regia che proprio alla Scala Nureyev fece nel 1966 apre il 18 dicembre la stagione del balletto alla Scala 2025/26. Pur rispettando l’originale russo sovietico, il “Tartaro volante” introdusse alcune varianti in quello che considerava l’apogeo del balletto classico, dove la danza dimostra di essere un’arte maggiore.

Prima fra tutte una corte sfarzosa, uno spiccato classicismo e un cambiamento nel personaggio di Carabosse, che a differenza dell’originale di Petipa, non è un danzatore en travesti, ma una dama elegante.

La Bella addormentata nel bosco: dal 1993 poi, il premio Oscar Franca Squarciapino ha disegnato decori sfarzosi e costumi regali, che rievocano la reggia di Versailles.

Il balletto, un prologo e tre atti, andò in scena per la prima vola a San Pietroburgo nel 1890 con libretto di M. Petipa e I.A. Vsevoložskij su musica di Pëtr Il’ič Čajkovskij. É tratto dalla fiaba La Belle au bois dormant di Charles Perrault.

In questa produzione del Teatro alla Scala il Corpo di Ballo scaligero diretto da Frédéric Olivieri danza sulle note dell’Orchestra del Teatro alla Scala diretta dall’americano Kevin Rhodes.

Dopo le recite, il Corpo di ballo è atteso a Pechino con Don Chisciotte e Serata William Forsythe.

La stagione del Teatro alla Scala non si può veramente considerare iniziata sino a quando non c’è l’inaugurazione della stagione del Balletto. La recita di apertura del 18 dicembre è dedicata a Giorgio Armani che con il Teatro ha avuto un rapporto di lunga collaborazione. Al grande stilista dalla stessa data, è dedicata anche una mostra fotografica al Ridotto dei Palchi A. Toscanini.

Il cast di apertura vedrà Nicoletta Manni nel ruolo di Aurora e il marito, il lettone Timofej Andrijashenko, in quello del Principe Désiré.

Le formule di abbonamento sono varie e combinano balletti e opere.

Sette sono i balletti della stagione. Oltre a La Bella addormentata nel bosco, Gala Fracci, McGregor/Maillot/Naharin (mai presentati prima), Alice’s Adventures in Wonderland, Don Chisciotte, cavallo di battaglia della compagnia scaligera, Giselle e Balanchine Bausch/Stravinskij.

La Bella addormentata nel bosco

Produzione Teatro alla Scala

Rudolf Nureyev

Dal 18 dicembre 2025 al 13 gennaio 2026

Balletto in un prologo e tre atti dalla fiaba La Belle au bois dormant di Charles Perrault Libretto di M. Petipa e I.A. Vsevoložskij Corpo di Ballo e Orchestra del Teatro alla Scala Produzione Teatro alla Scala

3 ore e 10 minuti inclusi intervalli