Giulio Cesare o La Notte Della Repubblica al Fontana
Raffaella Roversi
- Teatro

Giulio Cesare o La Notte Della Repubblica al Fontana

Giulio Cesare o La Notte Della Repubblica è la riscrittura e adattamento drammaturgico di Marco Lorenzi e Lorenzo De Iacovo della tragedia politica di Shakespeare.

Giulio Cesare o La Notte Della Repubblica al Fontana

Giulio Cesare o La Notte Della Repubblica è la riscrittura e adattamento drammaturgico di Marco Lorenzi e Lorenzo De Iacovo della tragedia politica di Shakespeare.
foto-articolo
Teatro - 17 Dicembre 2025

di Raffaella Roversi

Condividi: