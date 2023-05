Japanese Art Experience: il Giappone arriva a Campsirago

Campsirago Residenza presenta sabato e domenica 20 e 21 maggio 2023, un fine settimana speciale: Japanese Art Experience. Un’occasione unica per conoscere e immergersi nella cultura giapponese, nel suo pensiero e nella sua profonda relazione con il paesaggio.

Tre giorni di sensazioni, emozioni, scambio e incontro tra pubblico e artisti, tra musicisti italiani e giapponesi, tra profumi e sapori della sua arte culinaria e i prodotti locali del nostro territorio, tra antiche tradizioni e modernità.

Campsirago (Lecco) è un minuscolo borgo rurale di 39 abitanti, sconosciuto sino a qualche anno fa ai più, abbandonato negli anni ’50, riscoperto poi dal movimento hippy negli anni ‘70, salvato successivamente da una grande speculazione edilizia.

È diventato, in questi anni, importante punto di riferimento nel panorama teatrale italiano grazie alla visionarietà di ScarlattineProgetti Associazione Culturale/ Campsirago Residenza e del suo direttore, Michele Losi, ideatore anche del Festival delle Esperidi.

Mentre la sua fantasia ideava e metteva insieme aggregazioni, artisti, performance ispirate a questi magnifici luoghi naturali, la sua immaginazione animava questi spazi, rigenerandoli e rivitalizzandoli.

Insieme all’amministrazione comunale lungimirante, che ha visto nell’arte la fonte di rigenerazione di un territorio fragile e marginalizzato, è stato firmato l’accordo di Partenariato Speciale Pubblico Privato, della durata di 25 anni rinnovabili per altri 25 e Campsirago è diventato Luogo d’Arte, pronto ad accogliere l’arte senza confini.

Il Giappone arriva a Campsirago

Dopo i partner olandesi, arrivano ora quelli giapponesi. Portano tre giorni di workshop, incontri, laboratori dedicati alla cultura, all’arte, alla tradizione giapponese con artisti e artigiani di Ukiha.

Il batterista e ingegnere acustico Nori Tanaka terrà tre workshop di tecnica del suono. L’incontro con il maestro Hiro Shinohara introdurrà il pubblico all’arte dell’intreccio del bambù e all’allestimento degli spazi che saranno utilizzati per la cerimonia del tè, officiata da Ryoko Baba, direttrice della residenza artistica di Ukiha.

La chef Mamiko Ishii terrà due workshop di cucina giapponese e preparerà cene e pranzi. Venerdì 19 maggio l’artista italiana Krista cura un workshop di kintsugi tradizionale.

Sabato e domenica c’è spazio anche per i piccoli con i laboratori artistici a cura di Claudia Saracchi e Rossana Maggi ispirati alla corrente della Mail Art, all’artista Yayoi Kusama, all’immaginario poetico della cultura giapponese.

Tutte le sere, una stanza del quattrocentesco Palazzo Gambassi diventerà, grazie a un set acustico d’eccezione, un tipico Jazz caffè giapponese degli anni ’60 con il bar per servire cocktail e caffè preparato in stile giapponese. La perfezione della riproduzione sonora, risultato di un impianto allestito ad hoc, si unisce alla condivisione dell’ascolto.

Un’esperienza davvero speciale sarà l’evento L’impero delle ombre e delle luci e cerimonia del tè: un incontro con la curatrice Ryoko Baba e il maestro del bambù Hiro Shinohara che creerà davanti al pubblico, uno spazio in stile giapponese intrecciando il bambù fresco.

La Japanese art experience è organizzata da Campsirago Residenza e Omnicent Ukiha in collaborazione con The International Academy for Natural Art. È stata realizzata in Partenariato Speciale Pubblico Privato con il Comune di Colle Brianza e finanziata dall’Unione europea – NextGenerationEU. Ha il patrocinio della Provincia di Lecco, del Consolato Generale del Giappone a Milano e dell’Associazione Culturale Giappone in Italia.

Japanese Art Experience: sperando di soddisfare la vostra curiosità, riportiamo il programma integrale.

Venerdì 19 maggio

Dalle ore 17.00 alle ore 18.15 L’IMPERO DELLE OMBRE E DELLE LUCI: come creare uno spazio in stile giapponese. Incontro con il maestro Hiro e CERIMONIA DEL TE

Dalle ore 18.30 alle ore 19.45 WORKSHOP MUSICALE a cura di Nori Tanaka

Dalle ore 18.30 alle ore 19.45WORKSHOP DI KINTSUGI TRADIZIONALE 金継ぎ a cura di Krista

Ore 20.00 CENA GIAPPONESE a cura di Mamiko Ishii

Ore 21.30 JAZZ CAFÈ

Sabato 20 maggio

Dalle ore 15.00 alle ore 16.30 HAGAKY D’ARTISTA Laboratorio artistico per bambini e bambine dai 5 anni.

Dalle ore 15.00 alle ore 16.30 L’IMPERO DELLE OMBRE E DELLE LUCI: come creare uno spazio in stile giapponese. Incontro con il maestro Hiro e CERIMONIA DEL TE

Dalle ore 18.30 alle ore 20.00 WORKSHOP DI CUCINA GIAPPONESE a cura di Mamiko Ishii

Dalle ore 18.30 alle ore 20.00 WORKSHOP MUSICALE a cura di Nori Tanaka

Ore 20.00 CENA GIAPPONESE a cura di Mamiko Ishii

Ore 21.30 JAZZ CAFÈ

Domenica 21 maggio

Dalle ore 11.00 alle ore 12.30 WORKSHOP DI CUCINA GIAPPONESE a cura di Mamiko Ishii

Dalle ore 11.00 alle ore 12.00 COSA riCERCHI? Laboratorio esperienziale per bambine e bambini da 1 a 4 anni.

Ore 13.00 PRANZO GIAPPONESE con menù bambine/i a cura di Mamiko Ishii

Dalle ore 15.00 alle ore 16.30 HAGAKY D’ARTISTA Laboratorio artistico per bambini e bambine dai 5 anni.

Dalle ore 15.00 alle ore 16.15 WORKSHOP MUSICALE a cura di Nori Tanaka

Dalle ore 16.30 alle ore 17.45 L’IMPERO DELLE OMBRE E DELLE LUCI: come creare uno spazio in stile giapponese. Incontro con il maestro Hiro e CERIMONIA DEL TE

Ore 18.30 JAZZ CAFÈ

Attività per bambini e bambine

Informazioni e prenotazioni T. 039 9276070 | Cell. 375 67 00 532 info@campsiragoresidenza.it www.campsiragoresidenza.it /home/

DOVE: Campsirago Residenza, via San Bernardo 5, fraz. Campsirago, comune Colle Brianza (LC)

BIGLIETTERIA: Singolo workshop (musicale, di cucina e Impero delle luci e delle ombre): 15€/ 12€ ridotto under 25, over 65, residenti del comune di Colle Brianza

Workshop Kintsugi 金継ぎ: 18€

Jazz cafè: ingresso con caffè + una consumazione (birra o cocktail) 18€ /15€ ridotto under 25, over 65, residenti del comune di Colle Brianza

Cene e pranzo giapponese: 15€ adulti/ 6€ menù bambini (domenica a pranzo)

Pacchetto intera giornata (escluse le attività per bambini e il Workshop Kintsugi): 50€

Laboratori artistici per bambini e bambine: 12€ / 9€ ridotto residenti Colle Brianza

Omaggi: bambini sotto 1 anno e accompagnatori persone con disabilità.

Direzione artistica: Michele Losi

Direzione organizzativa: Lorenza Brambilla

Ufficio stampa e comunicazione: Giulia Castelnovo

Responsabile di residenza e produzione: Valentina Brignoli

Amministrazione: Martina Barison

Fotografie di Alvise Crovato.