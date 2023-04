La Buona Novella, tra spiritualità e anarchia

Il Teatro Carcano di Milano sino al 23 aprile 2023 presenta Neri Marcorè in La Buona Novella, titolo dell’album del 1970 di Fabrizio De Andrè, punto di intersezione tra spiritualità e ideali anarchici.

Si tratta di uno spettacolo polifonico di Teatro Canzone, recitato e cantato da una compagnia di attori, cantanti e musicisti, costruito con canzoni contenute nell’album, miste a prosa. Sulla destra della scena, che cambia spesso colore, una grande costruzione di legno a forma d’arco ricorda l’entrata di una capanna. Tanti gli strumenti musicali: pianoforte, percussioni, violino, chitarra.

Insieme alla drammaturgia e regia di Giorgio Gallione, Marcorè ripercorre lo stesso tracciato artistico-creativo che ha portato il cantante alla compilazione dell’album. Porta dunque al pubblico frammenti dei testi “maledetti” dalla Chiesa, i Vangeli Apocrifi, quali il protovangelo di Giacomo, il Vangelo dell’Infanzia Armeno, o frammenti dello Pseudo-Matteo.

Sono testi messi all’indice perché descrivono eventi quali la Natività, la Passione e la Resurrezione privi dell’aurea di miracolo che tanto assoggetta l’uomo. Appena l’uomo rifiuta il miracolo, dice Il grande Inquisitore nei Karamazov, rifiuta subito Dio.

Gesù da piccolo, così come i diversi personaggi che intersecano la sua vita, sono descritti come umani, più che divini. Appare infatti come un bambino dispettoso e irascibile. Giuseppe, già vedovo e molto vecchio, ha “dita troppo secche per chiudersi su una rosa”. Tito, uno dei due ladroni crocifissi accanto al figlio di Dio, condannato dalla società ipocrita, è l’unico a conoscere il perdono, a provare dolore, a confortarlo: “Io nel vedere quest’uomo che muore, Madre, io provo dolore, Nella pietà che non cede al rancore Madre, ho imparato l’amore”. Maria stessa, davanti allo strazio della crocefissione, diventa madre umana, che impreca contro una croce che non si piega.

La Buona Novella, cristianesimo e cattolicesimo

Lo spettacolo è un tuffo nella memoria di quegli anni ma offre anche un momento di riflessione come spesso le parole di De Andrè fanno. Non ci sono infatti risposte ma dubbi.

Già appena uscito l’album suscitò perplessità e critiche. Il cantante fu accusato di aver pubblicato canzoni non schierate e anacronistiche, prive di riferimenti all’attualità, una compilazione di storielle tra il mistico e il fiabesco vecchie di duemila anni.

In pochi capirono che, in quegli anni di piombo, di grande contestazione ideologica, De Andrè aveva sentito il bisogno di depurare il cristianesimo dal cattolicesimo per ritrovare quella figura rivoluzionaria, la prima che osasse sfidare il potere morendo in nome del suo ideale, che fu crocefissa perché portatrice di un messaggio che andava a minare l’ordine costituito alla base.

La croce più grande sarà per chi “guerra insegnò a disertare” e comunque morì da uomo, ma con “l’amore di chi rantola senza rancore, perdonando con l’ultima voce, chi lo uccise tra le braccia di una croce.”

La Buona Novella è una Produzione del Teatro Stabile Di Bolzano, Teatro Carcano, Fondazione Teatro Della Toscana, Marche Teatro. Dopo aver toccato Ancona, Teatro delle Muse e Milano, Teatro Carcano, ripartirà in tournée la prossima Stagione.

Neri Marcorè in

La Buona Novella

di Fabrizio De Andrè

drammaturgia e regia Giorgio Gallione

arrangiamenti e direzione musicale Paolo Silvestri

con Rosanna Naddeo

voce e chitarra Giua

voce, chitarra e percussioni Barbara Casini

violino e voce Anais Drago

pianoforte Francesco Negri

voce e fisarmonica Alessandra Abbondanza

scene Marcello Chiarenza

costumi Francesca Marsella

luci Aldo Mantovani

Produzione Teatro Stabile Di Bolzano, Teatro Carcano, Fondazione Teatro Della Toscana, Marche Teatro