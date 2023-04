Ladonnaseduta, l’universo osceno e fragile di Copì

Al Teatro Litta di Milano dall’13 al 16 aprile 2023, Comteatro porta Ladonnaseduta, tratto da Copi. Ideato e diretto da Claudio Orlandini, si ispira alle strisce satiriche che il drammaturgo franco-argentino pubblicò su Nouvel Observateur negli anni ’60 a Parigi.

Nato Buenos Aires nel 1939 era esiliato a Parigi per sfuggire al regime militare. Disegnatore per “le Nouvel Observateur”, “Charlie” e “Hara-Kiri”, lavora anche in teatro con artisti quali Jérôme Savary, Alejandro Jodorowsky et Alfredo Arias. Ammalatosi di Aids, muore a Parigi nel 1987 a 48 anni.

Lscia un’opera enorme d’ispirazione latino-americana. I suoi personaggi sono fantastici, illogici, irrisolti, crudeli e mediocri.

Ladonnaseduta è la trasposizione su scena di parte del suo universo.

I dialoghi sono improbabili, talvolta crudi, stomachevoli perché ruotano attorno a situazioni scabrose, animate da un humor feroce. Raccontano, anche se non ne hanno l’aria, la Francia degli anni 60 e 70 stretta in dogmi assurdi. Alcuni dei quali però, resistono ancora oggi.

Ladonnaseduta squarcia quindi i conformismi, la rivoluzione sessuale, la liberazione della donna, le false credenze, la religione. A vederla bene poi, se si toglie la parrucca, è un uomo.

Non è nata seduta. Si è solo seduta un attimo sul bordo della sedia e improvvisamente si è afflosciata. Ora guarda la transumanza di questi strani esseri osceni e fragili sul palco.

Non c’è infatti narrazione. Gli eroi sono morti ed i personaggi pure. Lo spettacolo si svolge per quadri veloci.

Vediamo una figlia eternamente adolescente che confonde orrore e facezie, una lumaca stanca, un pollo che pretende di far ridere il pubblico, un uomo di circo che cerca Moira Orfei, topi che vogliono volare, due farfalle che vivono un solo attimo. La vita forse è questo. Inizia e muore di continuo. Non si salva nessuno. Anche il nonno di Ladonnaseduta che lavorava al circo come trapezzista, si è impiccato al trapezio. Il pubblico, credendo fosse un numero dello spettacolo ha applaudito lungamente!

Tutto precipita in un girotondo di figure oscene e fragili, anime perdute che sembrano lontano da noi, ma che forse ci riguardano.

In scena tre bravissimi attori: Umberto Banti, Michele Clementelli, Marco Oliva, en travesti. La loro energia vitale prorompente arriva anche a quella piccola parte di pubblico che si sente un po’ aggredita dal linguaggio pornofonico e dalle situazioni surreali. In sala però, il pubblico ride di questo gioco al maschile di donne fatto da uomini, creature animali e asessuate fatte per il teatro.

MTM Teatro Litta – dal 13 al 16 aprile 2023

Ladonnaseduta

da Copi

uno spettacolo di Claudio Orlandini

con Umberto Banti, Michele Clementelli, Marco Oliva

scene e costumi Anna Bertolotti

aiuto costumista Andrea Luvrano

luci Fausto Bonvini

trucco Beatrice Cammarata

musiche originali di Gipo Gurrado

Teatro Litta

Da giovedì a sabato ore 20.30 – domenica ore 16.30

durata dello spettacolo: 80 minuti

Info e prenotazioni biglietteria@mtmteatro.it – 02.86.45.45.45

