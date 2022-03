Eichmann, dove inizia la notte, al Piccolo Teatro

Al Piccolo Teatro Grassi, sino al 6 marzo 2022, è andato in scena Eichmann, dove inizia la notte, un testo di Stefano Massini. Mauro Avogadro dirige due bravissimi attori: Ottavia Piccolo, nei panni di Hannah Arendt e Paolo Pierobon in quelli di Eichmann responsabile della “soluzione finale” ebraica.

Eichmann, SS sfuggito al processo di Norimberga, si rifugia in Argentina, dove lavora come meccanico. Catturato dal servizio segreto israeliano, è processato a Gerusalemme e impiccato il 31 maggio 1962, unico caso nella storia di Israele, in cui è stata applicata la pena capitale.

La Arendt, ebrea, filosofa e storica tedesca nata nel 1906, è costretta a lasciare la Germania nazista per gli Stati Uniti, dove ottiene la cittadinanza e diventa docente universitaria e giornalista. Nel 1961 segue come inviata del The New Yorker, il processo di Otto Adolf Eichmann.

I due si incontrano su una scena grigia, forse un sottoscala ai margini della vita, con un tavolo, qualche sedia e due appendiabiti. Su quello sinistro c’è la giacca con la svastica nazista di Eichmann, sulla destra una lunga toga nera, che sa di processo, di parvenza di giustizia.

Due mondi, due punti cardinali distanti, opposti, destinati a non incontrarsi nemmeno in questo spazio teatrale. Il doloroso tentativo di farlo, attraverso domande e risposte, risulta un fallimento, un dialogo tra sordi.

Hannah Arendt vuole cogliere l’attimo in cui un uomo normale, finanche banale, si trasforma in un criminale di guerra. Ed incalza con domande che sfiorano la polemica con fastidiosa pedanteria; è arroccata su una posizione di giustizia che considera oggettiva.

Eichmann, dove inizia la notte due mondi destinati a non incontrarsi

Ma l’oggettività secondo Eichamann non esiste, esiste l’umanità, col suo perenne oscillare tra il bene e il male. Ci ricorda a tal proposito che anche i giusti, una volta arrivati al potere diventano come gli altri, come l’ebreo Rezső Kasztner che sembrava un eroe per essere riuscito a salvare 1684 ricchi ebrei, in molti casi parenti amici e notabili, espatriati in Svizzera in cambio di gioielli e preziosi per un valore di diversi milioni di franchi svizzeri. Aveva trattato direttamente con Hitler ed in cambio però, aveva spinto una grande massa di ebrei a salire volontariamente sui treni per Auschwitz illudendoli che si trattasse di un semplice “reinsediamento”, ben sapendo il destino delle camere a gas.

Anche lui, Eichmann, ha salvato molti ebrei, mandandoli a lavorare nelle varie aziende come la Siemens, la Krupp, o spediti in Palestina, dopo che l’idea del Madagascar era fallita.

Tra domande e risposte si delinea il profilo di Eichmann, un uomo vuoto, privo di cultura, che ha cominciato a lavorare nella fabbrica di uno zio ebreo entrando cosi a contatto con la comunità ebraica e arrivando a parlarne la lingua.

La sua carriera è dettata dall’ambizione, dall’avere, stivali puliti, pranzi sontuosi e una foto con Hitler. Proclama la sua innocenza insieme alla sua incapacità di uccidere. Ha solo obbedito agli ordini e se non li avesse eseguiti, altri lo avrebbero fatto per lui.

La Harendt ricorda la dignità dei fratelli Scholl, giovani studenti fucilati. Mette a fuoco la falsificazione linguistica usata dal regime nazista, volta non solo a dissimulare la realtà, ma a cambiare i contorni di morale e giudizio per trasformare la massa in esseri inconsapevoli e delinea la banalità del male.

Lo spettacolo a nostro avviso però, si muove su due binari paralleli che restano tali e un po’ sospesi.

Piccolo Teatro Grassi, Via Rovello 2 Milano

Eichmann dove inizia la notte

di Stefano Massini

con Ottavia Piccolo e Paolo Pierobon

Regia Mauro Avogadro

Scene Marco Rossi

Costumi Giovanna Buzzi

Musiche Gioacchino Balistreri

Luci Michelangelo Vitullo

Produzione Teatro Stabile Di Bolzano / Teatro Stabile Del Veneto

durata: 1h 25’