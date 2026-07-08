Caso Bari Calcio: perquisizioni della Guardia di Finanza per ipotesi di falso in bilancio e bancarotta
Bianca Ricci
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Caso Bari Calcio: perquisizioni della Guardia di Finanza per ipotesi di falso in bilancio e bancarotta

Caso Bari Calcio: perquisizioni della Guardia di Finanza per ipotesi di falso in bilancio e bancarotta

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Sport - 8 Luglio 2026

di Bianca Ricci

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