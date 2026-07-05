L’Aquila non è più la nonna di Siena

Sarà soltanto una coincidenza, ma anche nel 1992 la pioggia costrinse a rimandare il Palio di Siena al 3 luglio. Quell’anno trionfò la contrada dell’Aquila, con Andrea Degortes, detto Aceto, e il cavallo Galleggiante. Trentaquattro anni dopo, il calendario ha riproposto lo stesso copione: ancora un rinvio per pioggia; ancora il 3 luglio; ancora l’Aquila.

La contrada di via del Capitano non ha soltanto conquistato il primo Palio del 2026, quello dedicato alla Madonna di Provenzano (il prossimo si correrà il 16 agosto). Ha soprattutto messo fine a un’attesa lunga trentaquattro anni, cancellando il marchio della nonna di Siena, la contrada che da più tempo aspettava di tornare al successo.

L’ultimo Drappellone, o cencio come lo chiamano i senesi, era arrivato proprio il 3 luglio 1992. Da allora sono passate intere generazioni di contradaioli. C’è chi quella vittoria l’ha vissuta da bambino e chi, invece, l’ha conosciuta soltanto attraverso i racconti dei più anziani. In poco più di un minuto, il tempo necessario per completare tre giri di piazza del Campo, si sono dissolti anni di aspettative, delusioni e speranze.

Negli ultimi anni, con il digiuno più lungo tra le diciassette contrade, l’Aquila era diventata la nonna di Siena. Un primato che nessuno vorrebbe detenere, simboleggiato dalla cosiddetta cuffia, il tradizionale copricapo delle anziane, che nel linguaggio del Palio identifica la contrada che non vince da più tempo. Un simbolo che vale poco agli occhi di chi guarda il Palio da fuori, ma che pesa per chi vive la vita di contrada, dove la memoria delle vittorie e delle sconfitte attraversa le generazioni.

A riportare il Drappellone in via del Capitano ci hanno pensato Giovanni Atzeni, per tutti Tittia, e Diodoro, splendido castrone baio di sette anni. Gli stessi che un anno fa avevano conquistato il cencio con i colori dell’Oca, questa volta hanno regalato all’Aquila una vittoria destinata a entrare nella storia della contrada non soltanto per il successo in sé, ma per ciò che rappresenta.

Da oggi la cuffia cambia testa. L’Aquila torna a essere una contrada che ha ricominciato a vincere. Il 3 luglio, da oggi, non sarà più soltanto la data dell’ultimo Palio conquistato nel 1992. Sarà il giorno in cui, trentaquattro anni dopo, un’attesa è finalmente finita.