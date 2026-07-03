La manifestazione della Lazio, da Ponte Milvio a Piazzale Ankara

Da Ponte Milvio allo Stadio Flaminio. Questo l’itinerario della grande manifestazione della tifoseria biancoceleste. I sostenitori della Lazio si sono riversati per le strade per esprimere il loro dissenso nei confronti del presidente della società, Claudio Lotito.

Tuttavia la manifestazione in questione si è rivelata ben lungi dall’essere una semplice miscela di attacchi gratuiti verso la gestione della società sportiva. Bensì si è trattato di un vero e proprio evento, fatto anche di musica, interventi, ospiti speciali e amore che migliaia di tifosi hanno espresso nei confronti della loro squadra del cuore.

La manifestazione sarebbe dovuta alle scelte operate dal presidente Claudio Lotito nella gestione della squadra, da molti ritenuta mediocre, e colma di lacune che si ripetono ugualmente ogni anno. Dalle fila dei manifestanti, c’è chi non esita a definire Lotito “ladro di sogni”.

Gli ospiti e lo svolgimento della manifestazione

Numerosi gli ospiti d’eccellenza presenti all’evento. Da Briga a Tommaso Paradiso. Da Pino Insegno al falconista Juan Bernabè. Anche chi non poteva essere fisicamente presente ha trovato il modo di aggiungere la propria voce al coro. Si pensi a Enrico Montesano o Alessandro Di Battista, i quali sono intervenuti da remoto, o a semplici tifosi che, nel vedere passare il corteo sotto casa propria, vi si è idealmente unito affacciandosi al balcone e sventolando bandiere e sciarpe biancocelesti.

Tra i partecipanti si contano persino esponenti della politica, come il governatore regionale Francesco Rocca. Questi, esprimendosi da cittadino e da politico, oltre che da tifoso, ha invitato la società all’ascolto nei confronti dei tifosi, i quali stanno soffrendo per le recenti sorti della loro squadra prediletta.

Quella che è stata definita come “la più grande manifestazione di dissenso mai organizzata da una tifoseria italiana” si è conclusa così. Tra i canti di più di 20 mila persone, riunitesi in un grande coro intonante l’inno della società sportiva romana.