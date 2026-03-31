Debutta in Italia il nuovo circuito amatoriale che unisce sport, ospitalità ed esperienza di brand sui campi più iconici d’Europa

Genesis European Golf Cup arriva in Italia, dando il via al circuito europeo con la sua prima tappa in programma il 1° aprile presso il Golf Club della Montecchia (Padova). Il torneo amatoriale di Genesis è concepito per riunire golfisti e clienti sui campi più iconici d’Europa, offrendo l’opportunità di entrare in contatto diretto con il mondo del Brand.

Il circuito, presente in diversi Paesi europei, si inserisce in una più ampia strategia internazionale e rafforza il legame di Genesis con il golf, affiancandosi al portafoglio globale di partnership con tornei professionistici. I tornei del Genesis European Golf Cup si svolgeranno tra il 1° aprile e il 23 maggio 2026, in sei sedi distribuite in quattro Paesi europei, tra cui l’Italia, che ospiterà la prima tappa in assoluto del circuito.

Il format è progettato non solo per offrire un’esperienza di gioco, ma anche per dare l’opportunità a chi gareggerà di rappresentare l’Italia alla finale europea, che si terrà al Renaissance Club in occasione del Genesis Scottish Open.

In questo contesto, il Genesis European Golf Cup in Italia è pensato come un appuntamento esclusivo che coinvolge circa 80 golfisti per tappa in un ambiente selezionato, dove performance sportiva, ospitalità e momenti di relazione si integrano in modo naturale.

Dopo la tappa di Padova, i successivi due appuntamenti saranno il 29 aprile al Golf Club Olgiata (Roma) e il 20 maggio al Golf Club Carimate (Como), attraversando alcune delle location più rappresentative del panorama golfistico italiano.

La scelta del golf riflette una visione più ampia che vede Genesis già protagonista a livello internazionale, con una presenza consolidata in appuntamenti di rilievo come il Genesis Scottish Open nel Regno Unito e il Genesis Invitational negli Stati Uniti. In questo scenario, il Genesis European Golf Cup rappresenta una naturale estensione di questo percorso, rafforzando il legame tra il Brand e un ambito in cui qualità dell’esperienza, stile e attenzione al dettaglio trovano piena espressione.

Questo approccio si armonizza con la filosofia di design di Genesis Athletic Elegance, che fonde dinamismo e purezza stilistica, dando forma a un equilibrio armonico, espressione di un’eleganza distintiva e contemporanea.

Durante le tappe italiane del Genesis European Golf Cup, gli ospiti avranno l’opportunità di entrare ulteriormente in contatto con il mondo del Brand grazie alla presenza della gamma italiana – il SUV compatto GV60, il D-SUV Electrified GV70 D la berlina di rappresentenza Electrified G80 – disponibile per test drive.

“Per Genesis, il golf rappresenta molto più di uno sport: è un contesto in cui ritroviamo valori profondamente affini al nostro modo di intendere la relazione con il cliente. Attraverso il Genesis European Golf Cup vogliamo offrire un momento autentico, in cui ogni ospite possa sentirsi accolto secondo lo spirito dell’ospitalità coreana del ‘Son-nim’, vivendo occasioni di qualità all’insegna dello stile, della cura del dettaglio e della condivisione”, dichiara Charles Fuster, Brand Director di Genesis in Italia.

Il debutto del Genesis European Golf Cup si inserisce in un momento chiave per lo sviluppo di Genesis in Italia, con l’imminente apertura dei primi due showroom – Padova e a Roma. Le aperture avverranno nel corso della primavera, quando è previsto il lancio commerciale con l’apertura dei listini e la possibilità di effettuare test-drive dei modelli. Inoltre, il piano di lancio prevede l’implementazione di una rete post-vendita per soddisfare le necessità dei clienti.

Genesis porta una gamma di tre modelli pensati per il mercato: GV60 è un C-SUV compatto (lungo poco più di 4,5 metri) e sportivo dalla spiccata personalità stilistica, dotato di qualità dinamiche appaganti. Electrified GV70– D-SUV spazioso e rifinito, lungo poco oltre 4,70 metri – è un modello pensato per chi cerca precisione di guida e una tecnologia che lavora con discrezione senza compromesso, unite a maggior spazio a bordo. Electrified G80, infine, è la berlina di rappresentanza, riferimento di Genesis in Europa, un modello che esprime autorevolezza e prestigio.

Ulteriori informazioni e modalità di partecipazione alla Genesis European Golf Cup sono disponibili sugenesis.com.