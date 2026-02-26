Racconto di una partita tra cinema e calcio

È domenica 16 marzo 1975. Sul campetto di calcio della Cittadella di Parma si affrontano le squadre formate rispettivamente dalla troupe di Salò o le centoventi giornate di Sodoma di Pier Paolo Pasolini e quella di Novecento di Bernardo Bertolucci. Non sono due squadre qualsiasi, così come non sono due film qualsiasi. Il primo è l’ultimo, lucido, violento ed epocale film di Pasolini: una rivisitazione in chiave fascista del capolavoro del Marchese De Sade.

Il secondo è il sugello che darà a Bertolucci la fama internazionale: una summa della sua accanita cinefilia che gli permette un racconto affondato nella pianura padana, interpretato, però, da grandi star americane. Dovrebbe essere una partita dall’apparente sapore goliardico, un momento di pausa per due set estremamente impegnativi. Tuttavia, come ogni match di football, non è proprio così.

Sarà l’incontro che riavvicina i due: vi è stata infatti una frattura importante, provocata dalle critiche di Pasolini a Bertolucci a proposito di Ultimo tango a Parigi. Ma come in un film, e come in uno scambio di calciomercato, si affrontano due autori che sono, in qualche modo, in relazione parentale.

Bertolucci, infatti, inizia la sua storia d’amore con il cinema come assistente di Pasolini sul set di Accattone del 1961 e proprio quest’ultimo regala al giovane un suo soggetto che gli permetterà il debutto, molto pasoliniano, nel 1962: La commare secca. Una partita che, ancora prima di cominciare, segna un ideale e inconsapevole passaggio di testimone, non solo cinematografico ma di un’intera società che chiude la sua lunga fase di sviluppo post-bellico per avviarsi a una stagione politica tra le più buie della nostra storia.

Quel giorno, infatti, Bernardo Bertolucci compie trentaquattro anni, mentre Pasolini inizia inconsapevolmente il conto alla rovescia che lo porterà verso la morte. Una morte violenta, epica, misteriosa, di notte su una spiaggia di Ostia. Quasi a voler tendere il nostro filo al massimo, una morte simbolica: il cadavere di Pasolini sarà ritrovato davanti al mare, su un campetto di calcio sterrato con una vecchia porta di legno senza rete.

Questa partita, che sarà un cinque a tre per la squadra di Novecento, è un episodio dai tratti surreali. Una partita che rappresenta la sublimazione del tutto, destinata non al pubblico delle sale ma ai pochi, casuali spettatori dell’evento. Una partita che non è cinema ma, come il cinema, si alimenta di storie, di favole, di eventi più o meno mitologici.

Pasolini passa settimane a istruire la sua squadra fatta di tecnici, attrezzisti, specializzati di ripresa. Tattiche, strategie, ruoli impostati e analizzati da chi considerava il calcio una vera e propria religione. Dall’altra parte un Bertolucci più divertito che coinvolto, capace di arruolare alcuni giocatori delle giovanili del Parma — si dice che tra i giovani ci fosse un certo Carlo Ancelotti — spacciandoli per figuranti e attrezzisti e, fedele alla sua attenzione per l’estetica, farà confezionare le divise alla sarta di scena.

E così quella che avrebbe dovuto essere soltanto una parentesi goliardica diventa qualcosa di più: una sfida simbolica tra due visioni del mondo, tra due modi opposti e complementari di intendere il cinema, tra maestro e allievo ormai divenuti pari. In novanta minuti polverosi si consuma un duello che è insieme riconciliazione e competizione, pedagogia e orgoglio, ideologia e gioco.

Non esiste una pellicola che documenti quell’incontro, nessuna macchina da presa a fissarne i volti o le azioni. Eppure quella partita resta come una scena invisibile della storia del nostro cinema: un film senza cinepresa, un racconto affidato alla memoria, dove il calcio diventa linguaggio comune e ultimo terreno di confronto.

Perché, in fondo, sia il cinema sia il calcio vivono della stessa materia: il tempo, il gesto, l’attesa e il mito. E quel cinque a tre, più che un risultato, è rimasto un simbolo.

