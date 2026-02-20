Parma Calcio: un’identità che si vive, si ascolta, e si respira

Nel quadro di un percorso di rinnovamento della propria identità sensoriale ed esperienziale, Parma Calcio ha sostenuto un progetto strategico volto a definire e valorizzare la propria dimensione sonora e olfattiva. Un’iniziativa che nasce con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento del Club, tradurre i suoi valori in un linguaggio emozionale e creare un legame ancora più profondo con i propri tifosi.

“Con questo progetto – afferma Eva Visentin, Brand Director di Parma Calcio – compiamo un ulteriore passo nel percorso di evoluzione e innovazione del brand Parma Calcio, scegliendo di esprimere la nostra identità anche attraverso dimensioni spesso inesplorate come il suono e l’olfatto. Abbiamo voluto tradurre il DNA del club e i valori che condividiamo con i nostri tifosi in un linguaggio identitario capace di raggiungere direttamente le nostre emozioni sensoriali, unendole a quelle che solo il campo sa regalare.”

Identità sonora

Una tappa nel percorso di valorizzazione del Club prende forma attraverso il lancio della prima identità sonora di Parma Calcio, un progetto innovativo che traduce storia, passione ed energia in un’esperienza musicale distintiva e riconoscibile.

Realizzata in collaborazione con la società di corporate identity The Brand Company (con la divisione musicale BrandMozart) e ispirata alle radici storiche e culturali della città di Parma, la nuova identità sonora integra elementi tradizionali e contemporanei in una composizione originale e coerente con i valori del Club. Dalle pulsazioni ritmiche che richiamano il battito dello stadio ai toni epici che celebrano le imprese sportive, ogni nota è stata studiata per esprimere passione, resilienza e spirito di innovazione.

Per la creazione delle tracce è stato impiegato un avanzato tool digitale, selezionando strumenti e sonorità capaci di generare reazioni emotive in linea con i valori del Club. Le voci presenti nei brani sono state registrate dal vivo allo Stadio “Ennio Tardini”, catturando l’autentica voce dei tifosi gialloblu. Da queste registrazioni, sono stati estratti i campioni sonori che compongono i cori riprodotti nei brani, restituendo fedelmente l’energia e l’intonazione del tifo dello stadio Tardini.

L’identità sonora e olfattiva rappresenta un elemento distintivo e un strumento strategico per rafforzare il senso di comunità e rendere ogni esperienza legata al Club ancora più memorabile. È un modo innovativo per creare un legame ancora più profondo e autentico con i nostri tifosi, dentro e fuori dallo stadio.

L’identità sonora, dal titolo Parma Calcio Opera, affiancherà l’inno ufficiale all’interno del palinsesto musicale live allo stadio, negli eventi istituzionali e nei contenuti digitali del Club. Sono state inoltre sviluppate versioni dedicate: una declinazione lounge per le aree hospitality, una più epica per il Museo “Ernesto Ceresini” e un sound logo dal carattere distintivo pensato per la chiusura dei contenuti video.

Il brano originale è presente in due versioni disponibili per l’ascolto su tutte le piattaforme di streaming: una versione originale e una più ritmata, da stadio.

PARMA CALCIO OPERA – STADIUM VERSION:

PARMA CALCIO OPERA – ORIGINAL VERSION:

Queste le parole di Luca Mamiani, General Manager di The Brand Company, che ha parlato così in merito al progetto con Parma Calcio: ”Siamo orgogliosi di avere creato il progetto di identità sonora del Parma Calcio, un’iniziativa che unisce tradizione e innovazione per rafforzare il legame emotivo tra la squadra e il suo pubblico. Il suono è un elemento essenziale dell’identità di un club, e il nostro obiettivo è creare un’esperienza unica e distintiva che rispecchi i valori e la storia del Parma. Questo progetto è un’opportunità per celebrare l’orgoglio gialloblu attraverso un linguaggio universale: la musica‘.

Identità olfattive

Nel medesimo percorso di valorizzazione Parma Calcio presenta anche la propria identità olfattiva, sviluppata sempre in collaborazione con The Brand Company. Una fragranza pensata per caratterizzare le aree hospitality dello Stadio “Ennio Tardini”.

GIALLOBLU è una composizione che unisce freschezza, eleganza e intensità: accordi agrumati e floreali si fondono con un fondo legnoso e aromatico, dando vita a una firma olfattiva riconoscibile e identitaria. Le note di testa di bergamotto, arancio e limone esprimono energia, luminosità e slancio; il cuore floreale di rosa e iris richiama passione e sicurezza; il fondo fougère, arricchito da sfumature legnose e dal cuoio, conferisce struttura, carattere e profondità. Il vetiver, con il suo sentore di terra, aggiunge una dimensione di solidità e radicamento, evocando forza spirituale ed emotiva. Anche nella piramide olfattiva si ritrovano simbolicamente i colori del Club: il giallo nelle vibrazioni agrumate e brillanti delle note di testa, il blu nella profondità elegante e avvolgente dell’iris.

Un tocco distintivo che contribuisce a rendere l’atmosfera del Tardini ancora più iconica, immersiva e coerente con l’identità di Parma Calcio.

Ilaria Calunga, Direttrice Creativa della divisione olfattiva di The Brand Company, ha dichiarato: “Partendo dai valori fondanti del Parma Calcio, dove praticare uno sport con fair play significa avere l’opportunità di conoscersi più a fondo, di fissare e raggiungere obiettivi attraverso l’impegno e la costanza, di integrarsi con gli altri ed interagire, di divertirsi e dimostrare le proprie abilità tecniche; passando al suo linguaggio immediato: capace di trasmettere valori fondamentali e universalmente condivisi, quali la capacità di assumersi responsabilità, l’interazione sociale, l’acquisizione di abilità e una conoscenza più profonda di sé stessi. Il forte senso di appartenenza, il lavoro di squadra, la passione, la resilienza, la costanza, la perseveranza, la determinazione, l’orgoglio, la trasparenza, il rispetto per le persone e per le regole, l’equilibrio sono i punti su cui abbiamo lavorato e interpretato in firma olfattiva la fragranza che andiamo a descrivere: GIALLOBLU”.