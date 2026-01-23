Sorry Samantha, ci sono i the Pisillis!

Una grande citazione per una grande notte europea in casa Roma. Forse dovrei scusarmi per il titolo, ma non lo farò. Con chi devo scusarmi è certamente Nicolò Pisilli. Sì, perché ieri, durante il classico aperitivo pre-partita, si discuteva del più e del meno e io sentenziavo: “Pisilli non ha nulla di particolare. Lo puoi tenere in rosa perché giovane e ci mette l’anima in campo. Niente di più”. Ecco, dopo poche ore il volto da ragazzino di Nicolò era ovunque dopo aver segnato una doppietta contro lo Stoccarda in Europa League. Una Roma perfetta che non subisce reti e che si porta nelle prime otto della classifica. Dovrà vincere la prossima trasferta ad Atene contro il Panathinaikos, allenata da quel demone di Rafa Benítez, per avere la certezza matematica di evitare un turno in più che, in una stagione così ricca di impegni e con una rosa non troppo profonda, complicherebbe solo la vita ai ragazzi del Gasp.

Bene tutti. Ovviamente la copertina se la prende il centrocampista classe 2004 elogiato anche da Svilar che nel post-partita, ai microfoni di Sky, ha sottolineato le capacità balistiche del centrocampista dicendo che in allenamento è uno dei pochi a metterlo in difficoltà. Ancora benzina su ciò che avevo detto io poche ore prima. Già mi sono scusato, non serve infierire.

Applausi anche per Ghilardi, che dimostra una crescita esponenziale con una partita a dir poco perfetta. Non sbaglia gli anticipi, pulito su ogni pallone e anche con qualche passaggio interessante. Idem per Soulé. Ieri non era la serata per sfoggiare il suo mancino, due tiri finiti uno in curva, l’altro verso la tribuna Tevere, ma è sempre dal suo piede sinistro che arriva l’assist per l’1-0. Anche la seconda rete è stata propiziata da un altro mancino dal piede discretamente buono: Paulo Dybala. Unica nota negativa è il possibile infortunio di Mancini. Domenica sera c’è il Milan e, con Hermoso già fermo ai box, perdere anche un leader come il difensore italiano non sarebbe una buona notizia.

Intanto, questa mattina è arrivato a Roma Venturino, giovanissimo centrocampista del Genoa che si aggiunge al famoso gruppo di “ragazzi” da far crescere di cui parlava Gasperini qualche giorno fa: Ziolkowski, Pisilli, Venturino, Vaz, Ghilardi fanno parte di questo gruppone. Baldanzi è rientrato da Daniele De Rossi che lo ha fortemente voluto a Marassi e nei prossimi giorni capiremo le ultime mosse del DS Massara con Dragusin e Carrasco che potrebbero essere la ciliegina sulla torta di un mercato di gennaio ottimo.

