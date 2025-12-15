La sacralità del Gulesh

L’Azerbaijan è il paese dove la corporeità si unisce alla spiritualità. Il Gulesh non è una lotta rozza regolata da un ring, bensì l’eredità della cultura azera quanto danze o la musica mugham. Proprio come nell’antichità, i pekhlevans (i giocatori di Gulesh) si scontrano sotto il rullo dei tamburi

Una sfida nel Caucaso

Le rovine dei Medi non sono state abbandonate, al contrario, vivono più che mai. A Baku, Ganja e Ordubad sono sopravvissuti gli zorkhana, le antiche palestre dove il Gulesh ha avuto origine. Un tempo luogo di comunità per i pekhlevans: allenamenti, ascolti di poemi epici dedicati ai vincitori di grandi gesta. Oggi ristrutturati come arene per migliaia di spettatori. Ogni millimetro è ricoperto di tappeti artigianali, le teste sono coperte da enormi cupole solitamente edificate per le moschee.

L’inizio di uno scontro di Gulesh è quasi sacrale, si chiama “meidan-gazmek”. Un allenamento armonioso, una danza belligerante svolta dai pekhlevans vestiti da larghi pantaloni ricamati e morbide cinture. Gareggiano a petto nudo, manifestando un arcaico senso di viriltà. Molto tempo fa, era consuetudine indossare pezzi di specchio sulle ginocchia per dimostrare che non toccavano mai un tappeto.Il meidan-gazmek si conclude con un “salam”, un saluto rispettoso tra i due sfidanti, si lasciano cadere a terra toccando tre volte il suolo con il petto chiudendo il salam saltando in piedi con un ampio movimento. Dopodiché si portano al centro del tappeto e si colpiscono a vicenda tre volte con la spalla sinistra e destra alternativamente, per poi saltare l’uno dall’altro, pronti a combattere.

I lottatori combattono liberamente, a vincolarli ci sono poche regole: non si afferra la gola dell’avversario, proibiti pugni e calci sotto alla cintura. I pekhlevans sperimentano durante il match più prese possibili affinché l’altro tocchi il terreno con entrambe le scapole, la mossa per vincere. All’inizio, la sconfitta era declamata dalla rottura delle ginocchia di un atleta, ra le regole del gulas sono state adattate ai regolamenti convenzionali e moderni, e il punteggio viene calcolato in base ai punti assegnati.

In un mondo in cui lo sport tende sempre più alla spettacolarizzazione e alla standardizzazione, il Gulesh resiste come rito, memoria e identità. Non è soltanto una disciplina di lotta, ma un linguaggio antico che racconta la storia dell’Azerbaijan, il legame tra forza fisica e dimensione spirituale, tra individuo e comunità.