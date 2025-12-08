Abu Dhabi: Lando Norris è Campione del Mondo

La notte di Abu Dhabi ha svelato oggi il nome del trentacinquesimo campione della Formula1: Lando Norris è il nuovo Campione del Mondo. Dopo una stagione molto dura che lo ha visto commettere molti errori e venire spesso criticato dalla stampa, nella seconda parte di stagione il pilota inglese è stato protagonista di una bellissima rimonta che lo ha visto arrivare ad Abu Dhabi in testa alla classifica piloti. Nel weekend decisivo Lando si è qualificato secondo in griglia dietro all’imprendibile Max Verstappen, protagonista anche lui di una clamorosa rimonta a suon di vittorie dopo l’estate che lo ha portato da outsider a concorrente in lotta per il mondiale. A Norris bastava rimanere sul podio per consacrarsi campione e così ha fatto. Non è andato all’attacco dell’olandese al via ma si è limitato a seguirlo e quando il terzo concorrente, il compagno Oscar Piastri lo ha superato, non ha opposto una dura resistenza ma si è limitato anche in questo caso a seguirlo, cercando da quel momento in poi solo di gestire la corsa. Una tattica degna di Alain Prost, con l’unico brivido rappresentato da Charles Leclerc che, nonostante una Ferrari sottotono, ha cercato di pressarlo e di intimorirlo soprattutto nelle prime fasi di gara. Un quarto posto con Verstappen vincente non sarebbe bastato ma anche qui si trattava di pura gestione. Un altro momento critico è stato al rientro dalla sosta ai box quando Norris è finito nel traffico ma l’inglese ha osato e ha scalato le posizioni superando uno a uno i suoi avversari fino a quando si è imbattuto in Yuki Tsunoda. Il secondo pilota della Red Bull-Honda era stato istruito per favorire Verstappen rallentando il più possibile Norris e il giapponese si è spostato bruscamente a sinistra costringendo Lando a superare oltre la linea bianca. In quel momento un altro brivido si è aggiunto alla tensione mondiale quando i commissari hanno investigato entrambi i piloti. Una penalità avrebbe condannato definitivamente Norris ma dopo pochi giri i commissari hanno penalizzato solamente il giapponese per la manovra brusca riconoscendo il taglio di Norris come obbligatorio per evitare un incidente.

La vittoria del pilota britannico è una bella storia sportiva: nel corso dell’anno infatti era stato costantemente dietro al rivale Oscar Piastri, il quale lo aveva ridimensionato sia in termini di prestazioni sia di lucidità. L’australiano ha infatti guidato la classifica generale per la maggior parte della stagione, evidenziando una maggiore calma e freddezza rispetto a Norris che appariva molto più propenso all’errore e più pasticcione nei ruota a ruota. La stampa ha parlato a lungo di una debolezza psicologica, scadendo spesso nel dileggio soprattutto quando Lando ha ammesso di aver sofferto psicologicamente per almeno un anno. Lo hanno fatto apparire come un reietto mezzo tonto ma da Baku in poi è cambiata la musica: da quel momento Norris ha iniziato a non sbagliare più, cosa che ha iniziato a fare Piastri facendo erodere i suoi punti di margine per venire poi sorpassato dal compagno di squadra dopo la gara in Messico. Sembrava una corsa a due ma dopo Las Vegas si è aggiunto Verstappen. La gara nel Nevada conclusasi con la squalifica di entrambi i piloti Mclaren ha fatto fare un notevole balzo in avanti al pluricampione olandese che da quel momento ha vinto tutte e tre le gare restanti. Una prestazione maiuscola con una vettura nettamente inferiore (il compagno Tsunoda ha chiuso la stagione al quindicesimo posto mai sul podio) alla quale ha sopperito tutta la classe di Max, il quale è balzato poi al secondo posto in classifica dopo il Qatar la scorsa settimana. A stagione conclusa è pilota che ha vinto più gare: 8 contro le 7 di Norris e di Piastri, a metà stagione era indietro di cento punti con due sole vittorie. Un recupero clamoroso. Mentre Piastri si avvitava su sé stesso era Verstappen a tornare prepotentemente in lizza per il Mondiale e Lando Norris è stato capace di gestire il piccolo vantaggio su entrambi gli inseguitori. Il ragazzo che tutti definivano come fragile, tonto e incapace nei duelli ravvicinati si è preso oggi la sua meritata rivincita. Certo, Norris non ha le capacità di Verstappen o di Leclerc, è un pilota velocissimo e talentuoso, davvero molto forte ma non un fuoriclasse marziano come l’olandese. Nella Formula 1 però non vincono solo o sempre i marziani, l’albo d’oro è pieno di campioni meno blasonati e meno titolati che hanno comunque lasciato per iscritto il loro trionfo facendo impazzire e perdere mondiali a fuoriclasse come Michael Schumacher o Ayrton Senna, Alain Prost o Niki Lauda. Un mondiale più che meritato per un pilota che è stato in grado di ammettere le proprie fragilità e che è stato bello veder vincere e festeggiare dopo la gara con le lacrime agli occhi, quasi incredulo del suo trionfo. Come se non fosse in grado di ammettere o realizzare di aver battuto il pilota più forte del momento con il quale aveva lottato negli anni passati uscendone con le ossa rotte. Qualcuno aveva più volte detto che Norris non aveva la stoffa e la “tempra” per vincere un titolo mondiale, che doveva essere più aggressivo, fare questo o quello ma ogni campione ha i suoi modi e il suo percorso per vincere il campionato e oggi quel qualcuno ha dovuto ricredersi, come il neo-campione del mondo ha dichiarato:

“Potete fare il quadro che volete di me, dare l’immagine che volete, io ho sempre cercato di essere più onesto e genuino possibile. A volte ho detto le cose che possono non aver messo d’accordo tutti, magari sono un po’ controverse, però ho sempre cercato di essere me stesso, ho cercato di fare tutto a modo mio. Voglio fare le cose a modo mio. Molti hanno detto che devo essere più aggressivo, che devo fare questo, che devo fare quello, però avevate torto perché non vi ho seguiti e ho vinto lo stesso. E sono ancora più fiero di non aver dovuto provare ad essere qualcuno che non ero quest’anno. Ho continuato a essere me stesso, ho continuato a essere un bravo ragazzo in pista e a correre nel modo più corretto possibile, nel modo più onesto possibile. Potevo prendere più rischi, potevo fare di più, magari fare più cattiverie, buttare fuori la gente di pista, non è difficile farlo, però preferisco aver fatto le cose nel modo in cui volevo farle. Io voglio soltanto correre a modo mio e penso di averlo fatto e questo mi rende ancora più fiero del traguardo che ho raggiunto oggi”.