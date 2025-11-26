Il paradosso di Haiti, ai Mondiali senza tifosi

Haiti non gioca una partita ufficiale in casa dal 2021. Quattro anni di esilio forzato, con le qualificazioni mondiali disputate interamente in campi neutri principalmente a Curaçao. Eppure, la notte del 18 novembre 2025, a Willemstad, a oltre 800 chilometri da Port-au-Prince, la nazionale caraibica ha scritto una delle pagine più straordinarie della sua storia calcistica. La vittoria per 2-0 contro il Nicaragua, combinata con il pareggio tra Costa Rica e Honduras, ha regalato ai Grenadiers la qualificazione ai Mondiali 2026. Cinquantadue anni dopo l’unica, breve apparizione a Germania 1974, Haiti tornerà sul palcoscenico più importante del calcio mondiale.

Nella capitale haitiana, dove da anni non succedeva che la gente scendesse in strada semplicemente per festeggiare, è esplosa l’euforia. Centinaia di persone hanno invaso le vie, con cori, bandiere e slogan. Una parentesi di gioia in un paese che vive uno dei momenti più bui della sua storia. Falou, insegnante della capitale, ha raccontato ai media internazionali l’atmosfera di quella notte: “Siamo tutti molto felici, per noi è un evento storico. Abbiamo aspettato insieme la fine della partita, anche se era già notte, e poi siamo scesi in strada”.

Poche ore prima, nelle stesse strade, c’erano state sparatorie e rapimenti. Il calcio, per una notte, ha fermato il tempo.

Ma questa qualificazione porta con sé un paradosso amaro: Haiti giocherà il Mondiale negli Stati Uniti, Canada e Messico, ma la stragrande maggioranza dei suoi tifosi non potrà vederla dal vivo. Il Travel Ban firmato dal presidente americano Donald Trump a giugno 2025 include Haiti tra i dodici paesi i cui cittadini non possono entrare negli Stati Uniti. Gli atleti, lo staff tecnico e i familiari stretti hanno un’esenzione esplicita. I tifosi no. L’amministrazione Trump ha confermato che non concederà deroghe: chi ha un passaporto haitiano resterà fuori dai cancelli.

Un miracolo costruito sull’impossibile

La situazione che ha reso possibile questa impresa è paradossale quanto drammatica. Haiti non ospita partite internazionali dal 2021. Il motivo va oltre il calcio. Il paese è nelle mani delle bande armate che controllano circa l’85-90% dell’area metropolitana di Port-au-Prince. Lo Stadio Sylvio Cator, l’unico impianto in grado di ospitare partite internazionali, è stato occupato dalle gang nel febbraio 2024 e trasformato in una base operativa. Non è uno stadio inagibile per lavori: è un fortino del crimine organizzato.

Le qualificazioni mondiali di Haiti si sono quindi giocate tutte in campi neutrali. Una nazionale senza casa, senza tifosi sugli spalti, senza l’abbraccio del proprio pubblico. L’allenatore francese Sébastien Migné, chiamato a guidare la squadra nel marzo 2024 proprio nel momento di massima violenza delle gang, non ha mai potuto mettere piede ad Haiti. “È troppo pericoloso”, ha spiegato a France Football. “Io di solito vivo nei paesi che alleno, ma questa volta non è possibile. Non ci sono più nemmeno i voli di linea. Ho praticamente sempre allenato il team a distanza”.

La rosa è composta principalmente da figli della diaspora haitiana, giocatori che durante l’anno militano in squadre americane o europee. Louicius Don Deedson, autore del primo gol contro il Nicaragua, gioca negli Stati Uniti. Così come Garven Metusala, difensore dei Colorado Springs Switchbacks, che ha detto: “Parlando con altri giocatori della squadra, sappiamo che potrebbe cambiare molto nel paese. Anche se è una questione politica, potrebbe strappare molti sorrisi, cambiare l’ambiente del paese e dare molta speranza alla gente”.

Migné ha costruito una squadra pragmatica, puntando su solidità difensiva e contropiede. Contro il Nicaragua, le reti di Deedson al 9′ e Ruben Providence nel recupero del primo tempo hanno portato la vittoria. Ma il fischio finale non ha significato la certezza matematica: i giocatori e lo staff hanno dovuto attendere, col fiato sospeso, la fine dell’altra partita del girone, tra Costa Rica e Honduras. Una vittoria dell’Honduras avrebbe significato essere appaiati in vetta ma scendere al secondo posto per differenza reti. Quando è arrivata la notizia del pareggio centroamericano, Haiti era al Mondiale.

Il paese più povero delle Americhe, devastato dalla violenza delle gang, senza stadio e con un allenatore che non può raggiungerlo, ce l’ha fatta. Non è solo una qualificazione: qui si parla di vero e proprio miracolo.

Germania 1974: quando Haiti segnò a Zoff

L’unica altra volta che Haiti ha partecipato a un Mondiale risale a cinquantadue anni fa. Ovviamente non ero presente, ma è una storia che merita di essere recuperata. Era il 1974, la Germania Ovest ospitava la decima edizione della competizione, e Haiti vi arrivò vincendo il Campionato CONCACAF del 1973. All’epoca il paese era governato da Jean-Claude Duvalier, detto “Baby Doc”, figlio del dittatore François “Papa Doc” Duvalier. Il calcio era diventato uno strumento di propaganda per il regime (strano!), che aveva ottenuto dalla FIFA di giocare tutte le partite di qualificazione in casa.

La nazionale era allenata dal triestino Ettore Trevisan, chiamato da Port-au-Prince nel 1973. Trevisan costruì una squadra competitiva attorno alle reti di Emmanuel Sanon, alle parate del portiere Henry Francillon (soprannominato “il ghepardo volante”) e al talento del fantasista Vorbe. La qualificazione arrivò il 13 dicembre 1973, battendo il Guatemala. Ma nel gennaio 1974, al sorteggio di Francoforte, Haiti venne inserita nello stesso girone dell’Italia. Il dittatore Duvalier, ossessionato dal complottismo, iniziò a considerare Trevisan una spia al servizio degli azzurri e lo licenziò poche settimane dopo, sostituendolo con Antoine Tassy.

Il 15 giugno 1974, allo Olympiastadion di Monaco di Baviera, Haiti esordì al Mondiale contro l’Italia. Gli azzurri, finalisti dell’edizione precedente in Messico, partivano nettamente favoriti. Il primo tempo finì 0-0. Ma al primo minuto della ripresa accadde qualcosa di storico: una palla lunga, Emmanuel Sanon batte Fabio Capello sulla corsa, salta Dino Zoff in uscita e deposita la palla in rete. È il primo gol di Haiti a un Mondiale. Ed è il gol che interrompe il record di imbattibilità di Zoff: 1.142 minuti senza subire reti.

L’Italia si ricompose e vinse 3-1, con gol di Rivera, un’autorete di Auguste e Anastasi. Ma per qualche minuto, Haiti era sul tetto del mondo. Le partite successive furono un massacro: 7-0 contro la Polonia e 4-1 contro l’Argentina, con l’unico gol haitiano segnato ancora da Sanon. Haiti chiuse il Mondiale con zero punti e 14 gol subiti.

Quell’edizione del 1974 fu anche segnata dal primo caso di doping nella storia dei Mondiali: Ernst Jean-Joseph, compagno di Sanon, risultò positivo dopo la partita con l’Italia. Lui si difese sempre dicendo che erano farmaci per l’asma, e il medico della nazionale dichiarò in conferenza stampa, in modo paternalistico e offensivo, che “Jean-Joseph non è così intelligente da capire cosa sia il doping”. Fu prelevato quasi di forza e squalificato.

Il calcio haitiano: un campionato che resiste

Il calcio ad Haiti ha una storia lunga. Il Championnat National D1, chiamato anche Ligue Haïtienne, fu creato nel 1937, anche se fino al 1988 il torneo era ristretto ai club della capitale e alle zone limitrofe. La stagione si articola in due fasi distinte, chiamate Ouverture e Fermeture, corrispondenti ai gironi di andata e ritorno. Entrambe assegnano il titolo di campione nazionale.

Ma dal 2020 al 2024, la violenza delle gang ha interrotto il programma regolare del campionato. La Federazione calcistica haitiana ha provato a rilanciare il torneo organizzando un torneo nazionale speciale nei primi mesi del 2025, che ha visto la vittoria dell’FC Juventus des Cayes, il primo titolo nella storia del club. Peterson Seïde, giocatore della squadra, ha detto al termine della finale vinta ai rigori contro l’Association Sportive Capois: “Per tutto quello che mi è successo, non ha prezzo”.

Il calcio locale resiste, ma è costretto a giocare lontano dalla capitale. Gli stadi che un tempo accoglievano migliaia di persone sono deserti o occupati. Il Parc Leconte, dove nel 1934 Haiti giocò le sue prime eliminatorie mondiali contro Cuba, è un ricordo lontano. La diaspora haitiana, stimata in diversi milioni di persone tra Stati Uniti, Canada, Francia e Repubblica Dominicana, rappresenta oggi la base principale del movimento calcistico del paese. I giocatori nascono ad Haiti, crescono altrove, e tornano solo con la maglia della nazionale, per giocare in campi neutrali.

Il Trump Travel Ban e i tifosi senza Mondiale

Quando Donald Trump è tornato alla Casa Bianca nel gennaio 2025, una delle sue prime mosse è stata una stretta durissima sull’immigrazione. A giugno 2025 ha firmato un nuovo Travel Ban, una versione aggiornata e ampliata del divieto di viaggio già introdotto durante il primo mandato nel 2017. Il provvedimento vieta l’ingresso negli Stati Uniti ai cittadini di dodici paesi: Afghanistan, Myanmar, Ciad, Repubblica del Congo, Guinea Equatoriale, Eritrea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan e Yemen. Altri sette paesi sono soggetti a restrizioni parziali: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan e Venezuela.

L’amministrazione Trump ha giustificato le restrizioni con motivazioni di sicurezza nazionale, indicando “tassi inaccettabilmente elevati di soggiorno oltre la scadenza dei visti temporanei” e problemi nella verifica dell’identità delle persone. Per Haiti, la Casa Bianca ha usato una formulazione esplicita: “Centinaia di migliaia di immigrati haitiani illegali hanno invaso gli Stati Uniti durante l’amministrazione Biden”.

Il Travel Ban prevede alcune eccezioni. Nella sezione 4 dell’ordine esecutivo si legge che “qualsiasi atleta o membro di una squadra sportiva, compresi allenatori, personale di supporto e familiari immediati, in viaggio per Mondiali, Olimpiadi o altri eventi sportivi principali” non sarà soggetto alle restrizioni. Una clausola pensata per salvare i grandi eventi sportivi in programma negli Stati Uniti: il Mondiale per Club 2025, i Mondiali 2026 e le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Ma i tifosi sono esclusi. E l’amministrazione Trump è stata molto chiara al riguardo. Come riporta Politico, il Dipartimento di Stato ha precisato che i tifosi potranno presentare domanda di visto, ma molti risulteranno “non idonei all’emissione del visto o all’ingresso negli Stati Uniti”. L’eccezione prevista per i viaggi che “favoriscono l’interesse nazionale degli Stati Uniti” resterà applicabile solo in “casi molto rari”. Tradotto: i tifosi haitiani non vedranno la loro nazionale dal vivo.

Haiti non è l’unico paese qualificato ai Mondiali 2026 colpito dal Travel Ban. Anche l’Iran, già qualificata come prima della zona asiatica, si trova nella stessa situazione. Altri paesi ancora in corsa per un posto al Mondiale e inclusi nel divieto sono Cuba e Sudan. Il paradosso è evidente: Trump ha dichiarato più volte di essere entusiasta per i Mondiali 2026 e ha creato una task force speciale per l’evento, ma nello stesso tempo ha firmato un provvedimento che impedisce ai tifosi di alcune delle nazionali partecipanti di entrare nel paese.

La FIFA, interpellata sui possibili rischi per il torneo, non ha commentato. Il presidente Gianni Infantino ha però fatto di tutto per apparire pubblicamente al fianco di Trump negli ultimi mesi, sedendosi accanto a lui durante la prima riunione pubblica della task force per la Coppa del Mondo e arrivando persino in ritardo al Congresso FIFA per incontrarlo durante un tour in Medio Oriente. Una sintonia che lascia intendere come la federazione mondiale sia disposta a chiudere un occhio sulle contraddizioni pur di mantenere buoni rapporti con l’amministrazione americana.

Un Mondiale tra speranza e paradosso

Quando Haiti ha conquistato la qualificazione, il presidente della Conferenza episcopale haitiana, monsignor Max Leroy Mésidor, ha commentato: “Questa vittoria è un segno di speranza per il nostro popolo che soffre tanto”. La Chiesa locale ha colto il significato profondo dell’evento: in un paese al collasso, dove le istituzioni statali sono assenti, dove la violenza è quotidiana, il calcio ha offerto un momento di unità.

Anche le gang hanno festeggiato. Falou, l’insegnante di Port-au-Prince, ha raccontato che “anche loro sono scesi in strada con le persone. È uno dei tanti paradossi che viviamo”. Un paradosso nel paradosso: le stesse bande che hanno reso impossibile giocare ad Haiti, che controllano lo stadio nazionale, che terrorizzano la popolazione, hanno festeggiato una qualificazione mondiale come tutti gli altri.

I giocatori haitiani sono consapevoli del peso simbolico di questa partecipazione. Louicius Don Deedson ha detto: “Ci sarà una nuova Haiti. Se riusciremo ad arrivare in cima, credo che alcune cose brutte che stanno accadendo nel paese finiranno. È ciò in cui crediamo. Crediamo di poter essere il cambiamento per Haiti”. Un’affermazione che ricorda quella di Didier Drogba nel 2005, quando l’attaccante ivoriano, dopo la qualificazione della Costa d’Avorio al Mondiale 2006, si inginocchiò davanti alle telecamere e implorò il cessare il fuoco nella guerra civile che dilaniava il suo paese. E, miracolosamente, funzionò.

Haiti spera nella stessa magia. Ma la realtà è più complessa. Il paese è nell’abisso da anni. L’assassinio del presidente Jovenel Moïse nel luglio 2021 ha aperto un vuoto di potere che le gang hanno riempito con violenza sistematica. L’ONU ha definito la situazione “una storia dell’orrore senza fine”. Oltre un milione di persone sono state costrette alla fuga, spesso respinte ai confini degli Stati Uniti e della Repubblica Dominicana. Il calcio può accendere un riflettore, può dare speranza per qualche notte, ma non può cambiare da solo le dinamiche di un paese.

Verso il 2026

Il Mondiale 2026 sarà comunque un’occasione storica. Haiti giocherà in uno dei tre paesi ospitanti (Stati Uniti, Canada, Messico) e i sorteggi definiranno il girone. I giocatori, i tecnici, i dirigenti potranno entrare. Ma negli spalti non ci saranno i tifosi haitiani provenienti dall’isola. Ci saranno invece quelli della diaspora, gli haitiano-americani, gli haitiano-canadesi, che hanno già la cittadinanza o i permessi di soggiorno. Una comunità enorme, stimata in diversi milioni di persone, che seguirà la nazionale con la stessa passione di chi vive a Port-au-Prince.

Resta però l’amarezza di un divieto che colpisce chi ha già subito tutto. Chi vive sotto il controllo delle gang, chi non ha più uno stadio dove andare, chi non può vedere la propria nazionale giocare nemmeno in trasferta, chi ha festeggiato la qualificazione nelle strade di una capitale sotto assedio, non potrà entrare negli Stati Uniti per vedere dal vivo il culmine di tutto questo. Il Travel Ban di Trump non distingue tra cittadini innocenti e criminali: blocca tutti, indiscriminatamente.

Haiti ha chiuso le qualificazioni vincendo il Gruppo C della zona CONCACAF con 11 punti, davanti a Honduras (9) e Costa Rica (7). La squadra di Migné ha mostrato solidità e cinismo, caratteristiche fondamentali per chi deve costruire una nazionale praticamente in esilio. Il tecnico francese continuerà a lavorare a distanza, coordinando raduni e convocazioni da fuori Haiti, sperando che la situazione del paese possa migliorare.

Nel frattempo, il calcio haitiano locale cerca di ripartire. Il campionato 2025 è riuscito a concludersi, un segnale importante anche se fragile. Ma senza sicurezza, senza stadi accessibili, senza infrastrutture, è difficile immaginare una crescita sostenibile. La nazionale vive di diaspora, di giocatori formati altrove, che tornano per le convocazioni con un misto di orgoglio e dolore.

Il Mondiale 2026 sarà il primo con 48 squadre, un format ampliato che ha permesso a più nazionali di accedere. Haiti ne ha approfittato, ma non è stata una concessione: se l’è conquistata sul campo, senza casa, senza stadio, senza allenatore presente, in un contesto che sembrava rendere tutto impossibile.

Il 13 giugno 2026, data prevista per l’inizio del torneo, mancano ancora mesi. Haiti conoscerà presto il suo girone, le sue avversarie, le città dove giocherà. E mentre i giocatori si prepareranno per il torneo più importante della loro vita, a Port-au-Prince qualcuno guarderà in tv, dalle stesse strade dove ha festeggiato la qualificazione, dove le gang controllano ancora tutto, dove lo stadio nazionale è ancora occupato. Senza poter prendere un aereo, senza poter comprare un biglietto, senza poter vivere dal vivo quello che ha aspettato per 52 anni.

Questa è la storia di Haiti al Mondiale 2026: un miracolo sportivo costruito sull’impossibile, macchiato da un paradosso che lascia fuori chi ha sofferto di più. Una nazionale che giocherà per un paese che non può raggiungerla, che festeggerà ogni gol lontano da casa, come ha fatto in tutte le partite di qualificazione. Come ha sempre fatto, perché casa, per Haiti, è diventata un concetto astratto.