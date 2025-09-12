Lo Stadio Nacional come simbolo di un colpo di stato

l’11 settembre 1973, in Cile il governo di Salvador Allende venne deposto da un golpe militare guidato da Augusto Pinochet che usò il calcio e lo Stadio Nacional come strumento di repressione.

“Altri uomini supereranno questo momento grigio e amaro in cui il tradimento pretende di imporsi. Sappiate che, più prima che poi, si apriranno di nuovo i grandi viali per i quali passerà l’uomo libero, per costruire una società migliore”

Queste furono le parole di Salvador Allende prima di morire nel palazzo presidenziale della capitale cilena. Morì per difendere un ideale, in quanto portatore di democrazia, perché sognava un Cile diverso. Valori che furono rovesciati e barbaramente repressi da Augusto Pinochet, generale e politico che instaurò un regime dittatoriale e autoritario durato quasi vent’anni, logorando e distruggendo un’intera generazione, oltre che un intero Paese.

Lo Stadio Nacional, situato a Ñuñoa, municipalità della regione metropolitana di Santiago, divenne teatro di sanguinose e violente repressioni.

In quei mesi del 1973, l’impianto fu infatti uno dei più grandi campi di concentramento e di tortura a cielo aperto. Uno stadio che cessò di funzionare come tale: giocatori, allenatori e tifosi lasciarono il posto a prigionieri, torture e soprusi. Lo stadio divenne un iperluogo, in cui la funzione originaria venne sottomessa e stravolta da un’ideologia.

La partita fantasma

Il 21 novembre dello stesso anno, due mesi dopo il colpo di Stato, all’ormai tristemente noto Stadio Nacional di Santiago, la Nazionale di calcio del Cile avrebbe dovuto ospitare quella dell’Unione Sovietica in uno spareggio valido per la qualificazione ai Mondiali dell’anno successivo, in Germania Ovest.

L’URSS chiese alla FIFA di non disputare la partita, poiché considerava lo stadio un «luogo di sangue». Inoltre, le relazioni tra il regime sovietico e quello cileno erano tutt’altro che distese in quegli anni. La FIFA inviò quindi degli ispettori per verificare la situazione. Molti prigionieri dello Stadio Nacional furono trasferiti nei seminterrati e costretti a rimanere in silenzio. Altri, invece, rimasero sulle tribune, ma vennero “ignorati”.

La FIFA dichiarò quindi che l’incontro poteva svolgersi, affermando che in Cile: «La tranquillità è totale». Quel rapporto fu il lasciapassare per una delle più grandi farse della storia del calcio e per un match destinato a entrare nella storia politica e sociale del Cile.

La Nazionale sovietica decise comunque di non presentarsi, rifiutando di scendere in campo. La partita si disputò ugualmente, con un assurdo undici contro zero. Fu persino designato un arbitro per dirigere la “gara”, il cileno Rafael Hormazábal, chiaramente di parte.

Sugli spalti erano presenti circa quindicimila oppositori del regime, sorvegliati dai militari. Il Cile vinse la partita per 1 a 0, un risultato sufficiente per ottenere la qualificazione ai Mondiali.

A breve in uscita, un cortometraggio di Giulio Pacini, capace di restituire con precisione il racconto di questa partita fantasma, affidandosi soprattutto alla forza narrativa di immagini d’archivio recuperate e ad una voce fuori campo drammaticamente potente e incisiva. Lascio qui il link del trailer.

Il bomber rivoluzionario

“Essere stato un calciatore mi ha dato anche delle grandi responsabilità. Ad ogni modo, prima di ogni cosa, sono un essere umano. E un essere umano non può stare fermo a guardare gli altri soffrire.”

Carlos Caszely, attaccante del Colo Colo, soprannominato “il re del metro quadro” e noto anche per essere stato il primo calciatore espulso nella storia dei Mondiali, fu uno dei più grandi oppositori del governo di Pinochet. Potete leggere il suo racconto personale, scritto in prima persona, su Fútbolismo.

Sostenitore della coalizione di Salvador Allende, Caszely divenne un’icona rivoluzionaria. Continuò a giocare in Nazionale, ma il suo rapporto con essa fu tormentato: tra convocazioni, esclusioni e continue critiche, finì spesso per diventare il capro espiatorio degli insuccessi della squadra. Si rifiutò pubblicamente di stringere la mano al dittatore durante le cerimonie ufficiali e, come gesto di sfida, indossava sempre una cravatta rossa. Proprio a Pinochet, che un giorno lo rimproverò per quella scelta cromatica, Caszely rispose con la sfrontatezza di chi non ha paura di esporsi:

“È vero, Presidente. La porto sempre accanto al cuore.”

La sua militanza lo rese protagonista anche oltre il rettangolo di gioco. Nel 1988 fu tra i volti più attivi nella campagna per il referendum che avrebbe deciso la fine del regime. Partecipò con una testimonianza potentissima, che sconvolse l’opinione pubblica. Trovate il video qui — perché descriverlo a parole sarebbe forse riduttivo.

Il Cile visse un periodo storico drammatico sotto la dittatura di Pinochet. Ma fu anche grazie a storie come quella di Carlos Caszely — e al legame tra sport, coraggio e impegno civile — che il Paese riuscì a trovare la forza per reagire e tornare a quella democrazia che anni prima era stata strappata con la violenza delle armi.

I grandi viali per i quali passerà l’uomo libero furono, finalmente, riaperti.