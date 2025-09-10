Il baseball sammarinese conquista il settimo scudetto e vola sul tetto d’Italia

La Segreteria di Stato per lo Sport di San Marino, 10 settembre 2025 celebra con profondo orgoglio la vittoria del settimo scudetto nella storia del baseball sammarinese, un successo che riporta la squadra del Titano sul vertice del campionato italiano dopo l’ultimo trionfo del 2022.

Il valore della vittoria di San Marino

“Oggi festeggiamo un traguardo eccezionale” ha dichiarato il Segretario di Stato Rossano Fabbri. “La conquista del settimo scudetto è tangibile testimonianza di quanto dedizione, talento e passione siano i veri motori dello sport sammarinese. Il baseball sammarinese rappresenta un fiore all’occhiello, un esempio virtuoso di come passione, organizzazione e competenza possano condurre a traguardi di assoluta eccellenza.”

La vittoria assume un rilievo ancora più significativo se si considera il costante sviluppo del movimento del baseball nella Repubblica, che nel tempo ha consolidato una posizione di prestigio nel panorama sportivo nazionale. Il ritorno al titolo dopo tre stagioni conferma la solidità del progetto sportivo e la qualità del lavoro svolto da atleti, staff tecnico e dirigenza.

Il Segretario Fabbri ha espresso le sue più sincere congratulazioni a tutti coloro che hanno reso possibile questo trionfo: “A tutti i protagonisti, atleti, allenatori, dirigenti rivolgo le mie più sentite felicitazioni. Il settimo scudetto è motivo di grande orgoglio per tutta la Repubblica di San Marino”.

La cronaca della partita contro il Parma

Nel secondo inning, il giocatore sammarinese Correa ha colpito un triplo e segna l’1-0, a seguito singolo di Proctor. Al terzo, Parma ha riempito le basi e Mineo ha battuto un fuoricampo da quattro punti, ribaltando il punteggio sul 4-2. Quarto inning, Angioi del Parma Baseball ha aggiunto altri due punti per Parma con una battuta al centro, portando il punteggio sul 6-2.

Al nono e ultimo inning, Proctor ha colpito un fuoricampo che ha accorciato le distanze (6-3) e poco dopo Celli ne ha fatto un altro da due punti, portando il punteggio sul 6-5. La difesa di Parma ha commesso qualche errore, permettendo agli avversari di riempire di nuovo le basi. Correa ha colpito un doppio che ha portato a casa due punti e ribalta il risultato. Punteggio punteggio è 8-6.



La Segreteria di Stato ribadisce il proprio impegno a sostenere e valorizzare le realtà e i talenti locali, riconoscendo nello sport uno strumento fondamentale per la crescita della comunità e per la promozione dell’immagine della Repubblica a livello internazionale.