Nel segno di Wesley

Ha deciso di presentarsi così il nuovo acquisto della Roma prelevato dal Flamengo, con un goal decisivo che vale i primi tre punti nell’era Gasperini. Rete, bacio sulla maglietta e MVP della partita. Non male come esordio. Così come il resto della squadra che ha saputo contenere un Bologna sempre insidioso ed è stata capace di gestire una partita che ha, sin dai primi minuti, perfettamente controllato e amministrato.

Il Bologna, levata una traversa incredibile di Castro e qualche spunto provato da Orsolini non ha saputo rispondere al pressing asfissiante della Roma, non riuscendo mai a ripartire e ad infilarsi negli spazi che, inevitabilmente, la retroguardia composta da NDicka, Hermoso e Mancini lasciavano. In più l’infortunio di Immobile e il retropassaggio horror di Lucumì che ha aperto la strada al terzino brasiliano per segnare hanno complicato la situazione. Lucumì, in uscita dal Bologna e molto vicino al Sunderland, riapre un dibattito di cui si parla molto ultimamente e riguarda l’apertura del mercato durante le prime giornate. Tema affrontato anche da Vincenzo italiano, nel post partita, in cui ha detto: “Avere il mercato ancora aperto è follia. Ci sta gente che prima delle partite sta al telefono con i procuratori perché non ha voglia di giocare. Gente che vuole andare via (palese frecciatina al suo difensore centrale), viene in campo a fare allenamento non concentrata. Passi messi a preparare la squadra e poi arrivi al momento di scendere in campo con calciatori con la spina staccata.”

Più che buona la prima

Primi esperimenti del Gasp: i tre centrali spesso in zone del campo avanzate per dare supporto alla manovra offensiva, centrocampista che si abbassa per tessere il gioco, continui scambi sulla fascia tra terzino e ala. Avevamo visto sprazzi di idee durante le amichevoli estive che come ormai si va a ripetere da anni non contano nulla ma in una piazza come Roma, in mesi in cui il calcio offre poche alternative, diventano spesso ottimi motivi di conversazione.

La squadra sembra star iniziando ad assorbire i principi di Gasperini e anche la condizione fisica. I giocatori erano stremati a fine match e solo due elementi sono sembrati leggermente disorientati: Soulè (sembrava di essere tornato ai tempi in cui si dribblava da solo) e il solito Dovbyk, sprecone sotto porta. Mentre per il primo la fiducia è alta, per il secondo, anche con rumors di mercato annessi, sta scendendo drasticamente soprattutto se poi davanti a lui c’è un Evan Ferguson come quello di ieri. Altro MVP insieme al brasiliano, Manu Kone motore e polmoni di questa squadra. Macchia la partita con un goal divorato davanti alla porta, ma rimane un perno imprescindibile.

I giallorossi, come si dice in questi casi, vincono e convincono e visto che la missione principale di Gasperini è incentrata totalmente sul concetto di credibilità, direi che ha messo una buona prima mattonella per raggiungerla.