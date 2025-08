Nel segno di Ferguson

Gli allenamenti del Gasp si fanno sentire e ieri, nella partita amichevole contro il Cannes, si è visto.

Allo stadio tre fontane, situato nel quartiere Eur di Roma, in un caldo non indifferente, la Roma batte per 3 a 0 la squadra francese con goal di Stephan El Shaarawy, Artem Dovbyk e Ferguson (tanto per cambiare).

L’esterno italiano, ieri anche capitano, è stato forse il migliore in campo. Oltre alla rete anche giocate e l’assist per l’attaccante ucraino che deve ancora smaltire l’infortunio e trovare la condizione migliore.

Dovbyk, infatti, oltre il goal ha dimostrato i problemi che aveva manifestato anche la scorsa stagione: appoggi sbagliati, letture sbagliate. Tuttavia, quando decide di piantarsi con il fisico, difficile levargli la palla. Niente di allarmante, era la prima volta dopo lo stop e avrà tempo per dimostrare il contrario. Gasperini, del resto, è un maestro con gli attaccanti.

Bene, come nelle ultime uscite giallorosso, il nuovo acquisto, Evan Ferguson. 6 goal in 3 partite e tanto lavoro per la squadra. Anche lui in cerca della forma migliore, ma sicuramente più pronto del suo compagno di reparto.

Ottimo lavoro anche per i nuovi acquisti, soprattutto Il brasiliano Wesley che ha da subito messo in mostra grandi capacità di corsa e talento.

La stanchezza si sente

La squadra, reduce da sessioni durissime, è stanca e le gambe sono ancora bloccate come è giusto che sia. Le amichevoli servono a prendere piano piano il ritmo della partita e l’agonismo che durante i giorni di vacanza, inevitabilmente scende.

Il prossimo avversario, sarà ancora una squadra francese, il Lens, sabato alle ore 18.00. Un altro test improntate per avvicinarsi all’esordio previsto il 23 agosto contro il Bologna, squadra ostica che costringe la Roma e Gasperini a dover alzare l’asticella da subito.

La partita ha visto una squadra B, quella del primo tempo e una squadra A che, entrata nei secondi 45 minuti ha alzato notevolmente l’asticella. Unica costante e sicuramente un ottima notizia per la Roma è l’apparente rinascita di Mario Hermoso. Grande forma per il difensore spagnolo e tanta corsa.

Mercato

Intanto il club sta definendo gli ultimi passaggi per l’arrivo del difensore centrale Ghilardi da Verona, affare da 11 milioni totali, atteso nella giornata di oggi. Nel frattempo, Massara è in cerca di un trequartista/ ala da regalare al club. Requisiti: sapere saltare l’uomo e fantasia. Il nome uscito negli ultimo giorno è quello del talento argentino Echeverri, anche se il Manchester City vorrebbe girarlo in prestito ad una delle squadre del City Group, in particolare, il Girona.