L’Italia è in semifinale!

Ed eccoci qui, pronti ed entusiasti per festeggiare un altro traguardo italiano dalla portata storica.

La Nazionale femminile di calcio, vincendo 2 a 1 contro la Norvegia, accede per la prima volta, da quando l’Europeo è diventato a 16 squadre, nella storia a una semifinale di un Europeo. Un traguardo incredibile, sottolineato anche ieri dal CT Andrea Soncin: “Un risultato storico che ci riempie di orgoglio. Merito sicuramente delle ragazze, ma anche di chi, negli anni passati, con meno possibilità, ha portato avanti il movimento. Noi oggi stiamo raccogliendo i frutti di quanto fatto precedentemente e, per questo, siamo ancora più orgogliosi.”

La grande protagonista della serata, oltre all’intera squadra, è stata senza dubbio Cristiana Girelli, 35 anni, attaccante della Juventus. Una prestazione da fuoriclasse e da leader assoluta. Doppietta e tanto lavoro oscuro per aiutare le compagne. Nonostante non sia più una ragazzina, Girelli incarna perfettamente quanto detto dal suo allenatore: rappresenta quella vecchia generazione che ha sofferto, sgomitato e lottato per ottenere una squadra capace di raggiungere traguardi di questo livello. L’attaccante della Nazionale arriva da una stagione straordinaria, con 21 gol segnati in campionato e 3 in 4 partite in questo Europeo. Se continua così, il sogno della finale può davvero diventare realtà.

La partita

Il primo tempo è stato privo di grandi emozioni, con entrambe le squadre frenate dalla paura di commettere errori. Tanto possesso palla, ma poche conclusioni.

Il secondo tempo, invece, parte subito a ritmi alti, e tra il 50′ e il 60′ succede di tutto. Al 51′, cross in mezzo di Cantore e zampata vincente di Girelli: 1 a 0 per l’Italia. Pochi minuti dopo arriva anche il raddoppio, che però viene annullato per fuorigioco. Al 58′, dopo l’illusione del doppio vantaggio, la Norvegia ottiene un rigore (molto dubbio). Calcia Hegerberg, ma la palla finisce fuori, alla destra del portiere.

La Norvegia prende coraggio e al minuto 66 trova il pareggio, ancora con Hegerberg, complice una mancata uscita della nostra portiera. La partita si fa ruvida, piena di contrasti e falli: una vera battaglia.

Quando ormai sembra tutto destinato ai supplementari, eccola lì, pronta e reattiva come solo una grande attaccante sa essere. Altro cross in area dopo una splendida giocata di Cantore, che scavalca tutta la difesa norvegese e trova l’inserimento perfetto di Girelli: colpo di testa vincente e 2 a 1 definitivo.

Un secondo tempo ricco di emozioni, che certifica come il calcio femminile italiano sia in costante crescita. Una conferma che arriva non solo dal campo, ma anche dagli spalti: stadio sold out per un match decisivo. La copertura mediatica, però, è stata deludente. L’assenza del match dalle prime pagine di oggi è imbarazzante, e dimostra ancora una volta come spesso siano proprio i media a ostacolare la crescita e la narrazione di certi mondi sportivi.

Detto ciò, ci vediamo martedì prossimo, ore 21:00, contro la vincente tra Inghilterra e Svezia: due nazionali molto forti, sulla carta superiori a noi, ma che non hanno un asso nella manica come la nostra Girelli.