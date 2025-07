Jannik Sinner è storia

Tra sguardi altolocati, vip, principi, principesse e un campo consumato da 14 giorni di torneo, Jannik Sinner è il primo italiano a diventare campione di Wimbledon. Lo fa battendo Carlos Alcaraz per 3 set a 1. La rivincita — se così possiamo chiamarla — dopo la finale persa al Roland Garros è finalmente arrivata, e non poteva essere più dolce di così.

Sinner conferma ancora una volta il campione che è. Oltre allo smisurato talento dimostrato in campo, ciò che colpisce maggiormente è la forza mentale di un ragazzo tornato in vetta dopo tre mesi di squalifica (del tutto ingiustificata), dopo una finale persa a Roma e dopo la dolorosa sconfitta a Parigi. Forza, coraggio, talento: è lui il numero uno al mondo. Il tennis è uno sport spesso spietato — basti rivedere gli occhi spenti, gonfi di dolore, dopo la sconfitta al Roland Garros — ma è anche uno sport che sa ripagare il lavoro e la determinazione. Esattamente i due elementi che l’italiano ha messo in campo.

Alcaraz ha dimostrato, con punti sensazionali, perché è l’unico in grado di parlare la stessa lingua di Sinner. Tuttavia, ha trovato davanti a sé un muro, pronto a rispondere a qualsiasi colpo possibile. Non perfetto, ma certamente solido. Il game che ha portato Sinner alla vittoria del secondo set è il riassunto perfetto dell’intero match. (Recuperatelo, se non l’avete ancora visto.)

Forse è superfluo parlare di “rivincite” tra questi due ragazzi, considerando che — salvo imprevisti — Sinner e Alcaraz saranno protagonisti delle finali dei prossimi dieci anni, su qualsiasi superficie. Sono amici, sì, ma anche rivali. Hanno percorsi, stili e comportamenti diversi, ed è proprio questo a rendere la loro rivalità destinata a durare nel tempo.

Ieri, la storia è stata scritta dall’italiano che ha portato a casa il primo Wimbledon della nostra storia. Ora è facile, dopo una vittoria così straordinaria, attribuirgli l’orgoglio nazionale, a un ragazzo che spesso è stato criticato o messo in discussione per un accento “troppo del Nord” che, per ragioni incomprensibili, sembra dare fastidio a qualcuno. Ma al di là delle polemiche, l’emozione di vedere inciso quel nome — il suo nome — tra quelli dei più grandi campioni rimarrà impressa nella memoria collettiva per molto tempo.

E forse, questa non è nemmeno la fine, ma solo l’inizio di una storia che ha ancora tantissime pagine da scrivere.