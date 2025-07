I tre italiani a Wimbledon: sorprese, delusioni e colpi di scena

Wimbledon parla italiano: Cobolli sorprende, Sonego lotta, Sinner resiste

Wimbledon è sempre Wimbledon. L’eleganza senza tempo, le fragole con la panna, il prato verde impeccabile, i vip in tribuna vestiti con classe. Ma soprattutto, le storie. Quelle che solo il tennis sa raccontare. Ieri, a scrivere nuove pagine di questo romanzo sportivo, ci hanno pensato tre italiani, arrivati agli ottavi del torneo. Tre partite diverse, due esiti simili, ma ognuna con il suo sapore unico. Una cosa però è chiara: l’Italia del tennis c’è, e si fa sentire.

A fare da cornice a questi protagonisti ci sono i giovani che scalpitano – Gigante e Nardi su tutti – e nomi noti come Musetti e Berrettini, in cerca della forma migliore. Il movimento azzurro cresce, e Wimbledon ne è testimone.

Flavio Cobolli

Fino a 15 anni rincorreva un pallone con la maglia della sua Roma, tatuata sull’avanbraccio. Oggi, Flavio Cobolli si prende i quarti di finale di Wimbledon. Lo fa da lottatore, superando un veterano come Marin Cilic, classe 1988, che di battaglie ne ha vissute tante.

Dopo due set dominati, il croato è salito in cattedra nel terzo, mettendo in difficoltà il romano con il suo dritto potente e la sua esperienza. Il quarto è stato un’autentica guerra, punto su punto, ma Cobolli non ha mai tremato. Ha tenuto, ha lottato, ha vinto.

Non ha lo stile scintillante di Alcaraz, la disciplina di Sinner né il rovescio di Musetti. Ma ha corsa, grinta, colpi pesanti e un servizio cresciuto enormemente. Ora lo aspetta Djokovic, e con lui un sogno. Dopo le lacrime del papà-allenatore, Flavio è pronto a godersi ogni singolo istante.

Lorenzo Sonego

Dopo la vittoria sul giapponese Nakashima, in molti – me compreso – vedevano in Sonego un potenziale semifinalista. Il livello mostrato era alto, ma ancor più alta era la solidità mentale. Eppure, qualcosa ieri si è spento.

Contro Ben Shelton, esplosivo e atletico, Sonego è partito bene: 6-3 il primo set. Poi, il buio. Tre set consecutivi persi senza trovare le contromisure. Il merito va all’americano, ma anche a un Lorenzo forse scarico, svuotato.

Delusione? No. Raggiungere gli ottavi a Wimbledon è segno di crescita. E Sonego, ormai, è un giocatore da palcoscenico importante. Il futuro resta dalla sua parte.

Jannik Sinner

La partita più incredibile della giornata? Ovviamente la sua. Quella di Jannik Sinner. Numero uno al mondo, ma ieri con più problemi che certezze.

Merito di un Dimitrov sontuoso, che per quasi due set ha giocato un tennis stellare, servendo da 10 e aggredendo ogni scambio. Sinner ha accusato il colpo – anche fisicamente. Una scivolata nel primo set gli ha causato un fastidio al gomito che lo ha costretto a chiamare il fisioterapista.

Il dolore non lo ha abbandonato, ma nonostante tutto ha continuato a lottare. Fino a quando, nel momento in cui il bulgaro sembrava vicino al colpaccio, è arrivata la beffa: l’ennesimo infortunio – il quinto consecutivo – lo ha costretto al ritiro.

Un epilogo amaro, che consegna però a Sinner l’accesso ai quarti. Lì troverà Ben Shelton, con un obiettivo preciso: vendicare Sonego, ma soprattutto dimostrare che il numero uno non si arrende mai..