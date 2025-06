L’Italia chiamò: boh!

Gli azzurri vincono 2 a 0 contro la Moldova e provano a risollevarsi dopo una tragica notte. Spalletti, seduto in panchina nonostante l’esonero post disfatta norvegese, urla, indica, propone soluzioni come suo solito per poter far fare più goal possibili all’Italia. Sì perché il 3 a 0 contro i vari Nusa, Haaland e Sorloth (non a caso i tre marcatori), oltre ad aver prodotto un esonero che ha del clamoroso, sia per le modalità che per le tempistiche, ci costringe ad affrontare determinate partite non solo con il peso di doverle vincere, ma di doverlo fare anche con diversi goal di scarto.



L’Italia gioca non bene il primo tempo, dove subisce troppe azione pericolose da una squadra che ha ben poco da offrire in termini tecnici. La ripresa, anche con l’ingresso di Orsolini evidenzia un divario tecnico totalmente differente. Tuttavia, la partita, offre tutt’altro che speranze per i tifosi azzurri dato che la Moldova è riuscita ad arrivare al tiro per ben 18 volte, troppi. Come sottolineato da Spalletti poi, diversi giocatori erano stanchissimi dal campionato appena concluso e ha voluto far ricadere tutte le colpe sulla sua figura imputandosi di aver scelto male chi doveva scendere in campo. Il volto del CT e la prestazione offerta non permettono di guardare al futuro con ottimismo. Ultima ora, anche Ranieri ha rifiutato il posto per concentrarsi esclusivamente sulla Roma.



E ora?

Partita finita, vittoria trovata. E ora? Chi può dirlo. Gravina dopo aver suggerito a Spalletti di non dire nulla sull’esonero e dimostrando una totale mancanza di saper gestire una situazione così delicata deve trovare una soluzione al più presto. Staremo a vedere. Le prossime partite saranno a settembre e lì, si deciderà il nostro futuro. La Norvegia si trova a punteggio pieno e con una differenza reti di +12.



La serata porta alla consapevolezza di assistere ad un sistema fallimentare e che non riguarda solo la Nazionale. Dall’organizzazione delle serie minori, fino alla Primavera. Allenatori che prediligono il risultato senza provare i giovani e quest’ultimi che non emergono. In un infinito limbo tra essere troppo forte per la Serie C/Primavera e troppo immaturo per essere titolare in Serie A si rischia di formare una voragine in cui il talento rimane intrappolato. I responsabili di questo fallimento sono tutti: FIGC, Spalletti, giocatori.



Il terzo mondiale consecutivo guardato da casa, non è un opzione. Siamo un paese che vive di calcio, di passione e la massima rappresentazione di ciò, il Mondiale, deve essere vissuto dai ragazzi più giovani. Non esistono scuse. Ci si vede a settembre… Come? Chi lo sa.