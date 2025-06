Noi italiani siamo eleganti

Lorenzo Musetti, intervistato dopo la partita vinta contro il tennista francese Tiafoe risponde alla domanda sulla sua eleganza come giocatore dicendo: “noi siamo italiani, siamo eleganti”. Levato qualche fischio del pubblico francese, il rovescio usato dal tennista di Carrara lascia pochi dubbi in termini di classe. Lorenzo Musetti giocherà la semifinale del Roland Garros contro Alcaraz, un rematch di quanto visto a Roma poche settimane fa e che aveva visto vincitore lo spagnolo numero due del mondo.



Jannick Sinner, che non ha bisogno di parole per dimostrare perché si trova al primo posto nella classifica ATP e con 6 set vinti a 2 stende Bublik e Jiří Lehečka e aspetta l’intramontabile Novak Djokovic in semifinale. Per la seconda volta nella storia, due italiani giocheranno la semifinale di uno stesso Slam: era successo solo al Roland Garros 1960, con Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola. Coincidenze?



Le semifinali

Musetti ha uno score negativo contro Alcaraz (numero 2 al mondo) ma l’evoluzione del suo tennis nell’ultimo anno gli permetterà di approcciare la sfida con maggiore sicurezza e consapevolezza. I due giocatori sono molto simili, per genialità dei colpi e per le diverse soluzioni che riescono ad adottare durante la partita. Ovviamente, lo spagnolo è il grande favorito, soprattutto data la sua forza sulla terra rossa, in cui sembra imbattibile.



Sinner avrà davanti il gigante Novak. Classe 1987 non ha bisogno di presentazioni dato che è il tennista più vincente della storia nelle prove di singolare maschile nei Grandi Slam. Guai a sottovalutare la forza mentale del serbo. Detto ciò, l’età e la condizione fisica sono dalla parte del giovane tennista italiano che ha passeggiato nei precedenti incontri, al contrario di Djokovic che esce da una vera e propria battaglia vinta contro il tedesco Zverev ( sempre più in crisi).

A prescindere da come andranno le due semifinali, previste entrambe per venerdì 6 giugno, il successo di aver riportato due italiani in semifinale è simbolo di un movimento in costante crescita e che ci vede sempre più protagonisti. Il merito va certamente a chi gestisce la Federazione di cui il presidente è il rumorosissimo Angelo Biraghi ma soprattutto al talento messo in mostra dai tanti ragazzi. Anche Rafa Nadal, non uno a caso, ha espresso ammirazione per il sistema di formazione tennistica italiano, evidenziando il successo dell’Italia nell’identificare e sviluppare talenti. Ha sottolineato, in particolare, come l’Italia abbia avuto una visione chiara sulla necessità di investire in programmi di formazione, a differenza della Spagna. In particolare, ha apprezzato il modello di “Scuole di Formazione” che enfatizza lo sviluppo sia del giocatore che la salute mentale del giocatore.



Non solo Sinner/Musetti



La dimostrazione di quanto ha sottolineato Rafael Nadal non sta solo negli incredibili successi ottenuti dal numero uno al mondo, Sinner o da un Musetti in rampa di lancio. Già, perché non si possono non citare i successi di Jasmine Paolini a Roma (sia in singolo che in doppio) compresa anche la storica medaglia d’oro ottenuta alle Olimpiadi di Parigi insieme a Sara Errani. Ancora, Flavio Cobolli, tennista romano del 2002 ha appena vinto il torneo di Amburgo, la coppa Davis conquistata per due anni consecutivi con squadre composte da ottimi giocatori come Arnaldi, Sonego e Berettini, finito, per colpa degli infortuni in fondo ai ranghi di questa nuova ondata o Mattia Gigante che vanta cinque titoli Challenger in singolare, oltre a un titolo ITF in singolare e che ha da poco vinto contro un grande del tennis come il greco Tsitsipas in una partita giocata divinamente.



Ottime notizie arrivano anche dal torneo Juniores in cui il 17enne Jacopo Vasami ha raggiunto i quarti di finale ed è certamente un giovane da tenere d’occhio.



Chi già affermato, chi in cerca della propria strada, chi, invece, in cerca di riscatto. Il movimento italiano di tennis c’è e avrà un ruolo in primo piano nel prossimo futuro anche perché noi italiani siamo così, siamo eleganti e ci piace vincere.